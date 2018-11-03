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Interspar закрывается с 5 ноября, товары распродавали со скидкой в 70%

04.11.2018 19:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Как ранее стало известно, магазин Interspar прекращает своё существование.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60329.php

Interspar закрывается с 5 ноября, товары распродавали со скидкой в 70%

Подробнее вы можете прочитать по ссылке.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60329.php

Interspar закрывается с 5 ноября, товары распродавали со скидкой в 70%

На кассах и на входе висят объявления, из которых следует, что последний день работы - 4 ноября 2018 года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60329.php

Interspar закрывается с 5 ноября, товары распродавали со скидкой в 70%

Большие и маленькие плакаты с рекламой информируют о распродажах до 70%, но на полках утром уже почти нет товаров - только самое необходимое, а что из этого идёт со скидкой, не совсем понятно. Никакого ажиотажа в связи с такими невероятными скидками не наблюдалось.

 
 
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Как ранее стало известно, магазин Interspar прекращает своё существование. Подробнее вы можете прочитать по ссылке. На кассах и на входе висят объявления, из которых...
 
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