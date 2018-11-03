В Витебском районе фура едва не рухнула с моста в реку, водитель чудом жив

В серьезное ДТП попал в Беларуси калининградский дальнобойщик. На трассе М3 Минск — Витебск возле деревни Бочейково груженая фура едва не упала с моста, тягач превратился в груду металла. Водитель не пострадал: он чудом смог выбраться из кабины, сообщает портал ABW.by.





Фото с места ДТП появилось в Viber-паблике эвакуаторщиков Беларуси.

Работникам службы эвакуации водитель рассказал, что ДТП случилось ночью 2 ноября. Здесь ведется ремонт моста, дальнобойщик не заметил обозначение места ремонтных работ, протаранил выставленные блоки.







