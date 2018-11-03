В мировом рейтинге у Беларуси средний уровень знания английского языка

Авторитетный среди мировых СМИ источник «Индекс EF EPI» опубликовал рейтинг уровня владения английским языком, который включает в себя исследование 88 стран. Всего в рейтинге пять позиций: очень высокий уровень, высокий, средний, низкий, очень низкий.



На первом месте в категории «очень высокий уровень владения английским языком» оказалась Швеция, Беларусь попала в категорию «средний уровень» – на 28-е место рейтинга, тем самым обогнала Россию (43 место) и Украину (44 место). А вот соседи из Литвы попали на 26 место, в категорию «высокий уровень». Три последних места по уровню знания языка у Узбекистана, Ирака и Ливии.

Как пишут на сайте EF EPI, на сегодня их обзор – самый информативный в мире.