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В мировом рейтинге у Беларуси средний уровень знания английского языка
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Авторитетный среди мировых СМИ источник «Индекс EF EPI»
Как пишут на сайте EF EPI, на сегодня их обзор – самый информативный в мире.
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Авторитетный среди мировых СМИ источник «Индекс EF EPI» опубликовал рейтинг уровня владения английским языком, который включает в себя исследование 88 стран. Всего в...
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