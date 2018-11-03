Глава МИД Германии представил способ сохранения мира в Европе

«Сейчас нет двух часто предсказуемых, равносильных блоков, противостоящих друг другу. Асимметрия увеличилась. Границы между конвенциональными и ядерными угрозами стираются», — пишет Маас в статье для Spiegel. По его мнению, в такой обстановке только доверие может гарантировать безопасность.





К потере доверия привел отказ России отвечать на обвинения в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает Маас. Он отметил, что просил российского коллегу — главу МИД — следовать условиям договора и быть предельно открытыми. Но Европа должна напоминать об этом не только Москве, но и Вашингтону.





«Конец ДРСМД приведет к уничтожению одного из важнейших достижений политики разоружения», — напомнил немецкий министр. Он заверил, что, в отличие от Вашингтона, Германия не намерена способствовать уничтожению договора, но будет работать с европейскими союзниками, чтобы добиться его соблюдения.





«Мы должны пересмотреть контроль за оружием и политику сокращения вооружений, если мы хотим сохранить мир в Европе», — написал Маас. Он назвал четыре направления новой политики.





В первую очередь необходимы обмен данными между США, Европой и Россией и изучение рисков, которые несут новые вооружения. «Общие интересы должны преобладать над всеобщим недоверием», — отметил Маас. Он также упомянул начало работы по созданию открытого контроля за крылатыми и обычными ракетами и требование большей прозрачности со стороны Китая. «Массовое перевооружение Китая до сих пор не сопровождалось каким-либо укреплением доверия», — написал глава МИД Германии. Также необходимо запрещение новых видов оружия: «Некоторые из них могут звучать как научная фантастика — космическое оружие, ракеты с несколькими скоростями звука, которые не оставят человеку времени для ответа».





В октябре президент США Дональд Трамп объявил, что США могут выйти из ДРСМД. Судьба договора обсуждалась во время визита в Москву советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона. После встречи Болтона с президентом Владимиром Путиным глава МИД Сергей Лавров заявил, что в США уже приняли решение о выходе из ДРСМД и оно будет формализовано в ближайшие месяцы.​