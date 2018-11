Исследование: Большинство экономик стран СНГ не растут

IQ . В рамках регионального проекта Организации Объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО) «Совершенствование промышленной статистики и разработка статистических показателей для анализа развития промышленности в странах СНГ» впервые проведено исследование масштабов и тенденций развития обрабатывающей промышленности стран СНГ в 2004-2016 годах, пишет





Полученные результаты свидетельствуют о глобальном замедлении долгосрочных трендов в макроэкономическом развитии стран региона. Странам СНГ не удалось использовать благоприятные возможности периодов экономического роста для наращивания индустриального потенциала.





Исследование провела Людмила Китрар, заместитель директора Центра конъюнктурных исследований (ЦКИ) ИСИЭЗ, консультант ЮНИДО, совместно с директором ЦКИ Георгием Остапковичем, экспертами Тамарой Липкинд, Ириной Куликовой и Дмитрием Чусовляновым. Итоги исследования представлены в аналитическом отчёте «Industrial Development In Cis Countries: Are There Conditions For Re-Industrialization Capacity Building?».





Эксперты ЦКИ сравнили показатели промышленной статистики стран СНГ за более чем десятилетний период (2005-2016). Такой подход дал возможность не только совместно проанализировать индустриальное развитие стран СНГ, но и увидеть роль каждой из стран-участниц проекта.





Результаты показали глобальное замедление долгосрочных устойчивых трендов в динамике макроэкономического роста всех стран. Также эксперты отмечают преобладание рецессионных явлений в циклическом развитии большинства экономик региона.





Исследователи считают, что для стран, экспортирующих нефть, ситуация усугубилась ценовыми шоками на нефтяных рынках. Для импортеров нефти получаемые доходы частично нейтрализовались сложившимся дефицитом внутреннего рынка и усиливающимся вторичным эффектом спада в России.





Практически во всех странах за десятилетие расширилась добавленная стоимость услуг и торговли. Этот процесс шел параллельно с сокращением доли промышленности. Такая преждевременная деиндустриализация, особенно в условиях нестабильных доходов, не позволяла поддерживать достаточные темпы экономического роста и ограничивала возможности внедрения новых технологий.





Промышленность большинства стран СНГ традиционно опиралась на низкотехнологичные производства, а национальные потребности в высокотехнологичной продукции удовлетворялись преимущественно за счет импорта. Участие большинства стран региона в производстве наукоемкой и технологически сложной продукции в основном ограничивалось трудоемкими процессами сборочного типа. В экспортной корзине региона преобладала ресурсно- и трудоемкая продукция, динамика торговли которой подвержена воздействию внешних шоков.





За десятилетие в СНГ сформировался центральный кластер стран с уверенной индустриализацией, высоким производственно-экспортным потенциалом и региональным влиянием обрабатывающей промышленности – в него вошли Россия, Казахстан, Украина и Беларусь. Азербайджан и Армения объединились в среднюю нишу стран с догоняющим развитием и обнадеживающей индустриализацией. Кыргызстан, Молдова и Таджикистан продолжали расширять широкомасштабную переработку ресурсов или низкотехнологичные производства.





В регионе не произошло заметного расширения занятости в формальном секторе обрабатывающей промышленности и не подтвердился тезис о повышении значимости этого сектора как источника новых рабочих мест. Высокий уровень промышленной занятости (свыше 18% общей численности занятых в этих странах работали на промышленных предприятиях) как один из признаков реальной и своевременной индустриализации наблюдался только в России, Беларуси и Украине.