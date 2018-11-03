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Во французском сериале про шпионов на «фото из Москвы» - подпись по-белорусски

04.11.2018 18:28 — Разное | Партизан  
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Во французском сериале про шпионов «Бюро легенд» под видом Москвы показали белорусский город.

По сюжету, разведчики изучают фото из Москвы, сделанное камерой видеонаблюдения у банкомата — возле устройства стоит мужчина и снимает наличные деньги. Однако на этом фото обозначены место и время: «Улица Пролетарская. Беларусбанк. 17 студзеня 2018».

Неизвестно, откуда создатели французского шоу взяли этот снимок, но он вполне напоминает кадр из какой-то криминальной хроники, которая могла проходить на белорусском телевидении, передает Еврорадио.



Остается только догадываться, в каком городе сделали этот кадр, так как, например, в Минске нет улицы Пролетарской.

 
Теги: Минск
 
 
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Во французском сериале про шпионов «Бюро легенд» под видом Москвы показали белорусский город.
 
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