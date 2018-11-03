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Журналист-фрилансер из Речицы добился прекращения несправедливого дела

04.11.2018 18:20 — Разное | Партизан  
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Он считает, что офицерам в местном РОВД следует изучить предмет «Основы права».



Хорошую весть передает из Речицы правозащитник Валерий Путицкий: районный суд прекратил в связи с недоказанностью вины дело журналиста Андрея Медведева, пишет гомельская «Весна».

Такое постановление вынесла судья Мария Коцуба, изучив протоколы административного правонарушения за изготовление продукции для телеканала БелСАТ по ст 22.9 КоАП.

Суд над журналистом Андреем Медведевым начался 30 октября. Во время процесса выяснилось, что 13 сентября, когда согласно протоколу журналист совершал правонарушение, он находился в Турове и имеет на это свидетеля. Тогда судья решила вызвать свидетелей в суд и перенесла заседание на 1 ноября.

Комментируя решение суда Речицкого района Андрей Медведев говорит, что дело высосали из пальца:

"Непонятно, как суд мог принять такое дело к рассмотрению - недосказанность вины там была видна даже не юристам. Суд пытался заменить собой милицию и сам поискать доказательства моей вины. Но так и не нашел и вынужден был оправдать. Подполковник Зуев из Гомельского УВД высосал это дело ниоткуда и ввел в заблуждение руководство и суд. А Речицкому аграрному колледжу, выпускники которого в основном и служат офицерами в местном РОВД, следует ввести более углубленное изучение предмета "Основы права".

На прошлой неделе Медведев получил по почте административный протокол, составленный участковым инспектором райотдела милиции Алексеем Тимощенко по части 2 статьи 22.9 КоАП - «Нарушение законодательства о средствах массовой информации".

 
 
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Он считает, что офицерам в местном РОВД следует изучить предмет «Основы права».
 
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