150 брестчан вышли на акцию протеста

«Брестская газета» . Днем 4 ноября в Бресте во время «кормления голубей» на площади Ленина над собравшимися людьми впервые летал беспилотник, пишет













Он появился вскоре после начала мирной акции протеста против строительства под Брестом аккумуляторного завода. В этот день на площади собралось порядка 150 человек.





По словам очевидцев, дрон запустили неподалеку от площади, где стоял синий микроавтобус без опознавательных знаков. В сторону этой машины беспилотник улетел после окончания акции.





Кроме того, видеосъемку происходящего на площади, как и в другие дни, вели сотрудники милиции в штатском.









Напомним, с начала года в Бресте развернулась кампания против появления в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода «АйПауэр». По мнению активистов, строительство потенциально опасного для экологии и здоровья человека производства ведется с многочисленными нарушениями. Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что опасения напрасны и нарушений нет.





Начиная с 5 марта каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода. Лишь однажды им разрешили собраться и протестовать – митинг «Брестчанки против свинца» прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек. В последующем многочисленные заявки на проведение митингов и пикетов против завода были оставлены без удовлетворения.





Запуск аккумуляторного завода полного цикла производства запланирован уже в этом квартале. Мощность предприятия на первом этапе составит 1 млн аккумуляторов в год, а впоследствии будет увеличена в два раза.