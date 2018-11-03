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В Беларуси могут запретить фотографировать людей без их согласия
В беларуский гражданский кодекс предложили внести правки: запрет на видео- и фотосъемку людей, без их согласия.
Инициатором поправки выступал Конституционный суд, а адвокаты и милиция поддержали, пишет
Конституционный суд отмечает, что в Беларуси наблюдается «правовой дефект» в правилах использования изображений граждан. Поэтому в стране «необходимо установить особенности правового режима использования и охраны изображения гражданина с определением пределов реализации и условий ограничения права на изображение». В документе поясняют, что раньше с такой же инициативой выступала республиканская коллегия адвокатов: юристы считают, что не согласованные фотографии нарушают право человека на личную тайную жизнь.
Если закон вступит в силу, будет также распространяться на съемку работу правоохранительных органов.
Правда, в документе не уточняется, запрещается ли правоохранительным органам вести съемку людей без их согласия. А заодно непонятно, как теперь делать блогерам и остальным селфи: исключительно на фоне неживых объектов?
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В беларуский гражданский кодекс предложили внести правки: запрет на видео- и фотосъемку людей, без их согласия.
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