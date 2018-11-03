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«Мы должны понимать, что СССР – это тоталитарное государство, которое убивало людей»

04.11.2018 17:42 — Разное | Партизан  
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Могилевчане почтили память расстрелянных советской властью.
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В первую субботу ноября больше двух десятков горожан собрались на акцию памяти в честь жертв репрессий советского времени. В этом году к памятным Крестам пришли политики, активисты общественных организаций, правозащитники и журналисты.

— К сожалению, мы вынуждены констатировать, что государство постепенно возвращается к советской идеологии. Насаждаются юбилеи ВЛКСМ, обширно празднуется День Октябрьской революции. Постепенно история репрессий забывается. Хотя это то, о чем забывать нельзя, — выступил правозащитник и журналист Александр Бураков.

По его словам, власти используют подмену памяти, поскольку сами являются идеологическими потомками советской номенклатуры. Потому факт советских репрессий старательно не упоминается на уровне областной и городской государственной прессы.

— Вместе с тем мы должны понимать, что СССР – это тоталитарное государство, которое убивало людей. Белорусов, могилевчан, — прокомментировал Бураков.

Председатель областной организации ОГП Владимир Шанцев продекламировал стих Янки Купалы «А хто там ідзе», после чего раскритиковал нынешнюю власть за попытку

— На этом месте режим скоро сгинет. Жыве Беларусь, — коротко сказал политик.

Со своим словом выступил историк Александр Агеев, который заявил о необходимости узнавать имена тех, кто был репрессирован НКВД:

— Нужно сделать так, чтобы через год, когда мы тут все соберемся, у каждого была табличка с именем человека, которого убили. Многие не знают, что в их семьях были репрессированные, — сказал историк.

Собравшиеся почтили память жертв минутой молчания и возложили цветы и лампады к памятному кресту. Положительным моментом, как отмечают организаторы, является то, что на встречу пришло относительно много молодых людей.

— Это даёт небольшой шанс на будущее, в котором будут помнить уроки прошлого, — заявил Бураков.

 
 
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Могилевчане почтили память расстрелянных советской властью.
 
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