В первую субботу ноября больше двух десятков горожан собрались на акцию памяти в честь жертв репрессий советского времени. В этом году к памятным Крестам пришли политики, активисты общественных организаций, правозащитники и журналисты.





— К сожалению, мы вынуждены констатировать, что государство постепенно возвращается к советской идеологии. Насаждаются юбилеи ВЛКСМ, обширно празднуется День Октябрьской революции. Постепенно история репрессий забывается. Хотя это то, о чем забывать нельзя, — выступил правозащитник и журналист Александр Бураков.





По его словам, власти используют подмену памяти, поскольку сами являются идеологическими потомками советской номенклатуры. Потому факт советских репрессий старательно не упоминается на уровне областной и городской государственной прессы.





— Вместе с тем мы должны понимать, что СССР – это тоталитарное государство, которое убивало людей. Белорусов, могилевчан, — прокомментировал Бураков.





Председатель областной организации ОГП Владимир Шанцев продекламировал стих Янки Купалы «А хто там ідзе», после чего раскритиковал нынешнюю власть за попытку

— На этом месте режим скоро сгинет. Жыве Беларусь, — коротко сказал политик.

Со своим словом выступил историк Александр Агеев, который заявил о необходимости узнавать имена тех, кто был репрессирован НКВД:

— Нужно сделать так, чтобы через год, когда мы тут все соберемся, у каждого была табличка с именем человека, которого убили. Многие не знают, что в их семьях были репрессированные, — сказал историк.



