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Об этомпресс-служба правительства.Предприятие имеет просроченную задолженность по платежам в бюджет, что связано с высокой конкуренцией, не расчетами организаций торговли, ростом закупочных цен на сырье и материалы. Подано заявление в экономический суд о признании МОУП «Иловское» экономически несостоятельным, введен защитный период, работает антикризисный управляющий.При этом «Иловское» предоставляет рабочие места почти для 150 жителей Мядельского района.заявил, что правительство не может находиться в стороне. Он видит и возможность поддержки подобных предприятий бизнес-сообществом.Вице-премьер сообщил, что взять под кураторство МОУП «Иловское», оказать консультативную помощь и содействие в реализации продукции предприятия предложено заместителю председателя Совета по развитию предпринимательства (председателю совета директоров ООО «Табак-инвест»)