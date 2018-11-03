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Не дойти до маразма. Как распознать приближающееся старческое слабоумие

04.11.2018 18:44 — Разное | UDF  
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Фото: Shutterstock.com
Эксперты рассказали, как отличить возрастную забывчивость от развивающегося старческого маразма.

О деменции, или старческом слабоумии, говорить не принято. Мало кто вообще замечает первые проявления этого заболевания. Однако стоит пропустить тревожные сигналы, и болезнь «съедает» человека буквально за 3–5 лет.


Болезнь «молодеет»

Деменция — приобретённое снижение интеллекта — превращает человека в беззащитного и беспомощного младенца, для которого прежние умения и навыки полностью обнулились. Неслучайно врачи, говоря об одной из последних стадий заболевания, отмечают, что дементные больные просто сворачиваются в позу зародыша, забывая, как ходить. При этом ни паралича, ни мышечных нарушений у них нет.

Всё начинается с нарушений памяти, вместе с этим меняется поведение пожилого человека. Появляется апатия, часто нарушается суточный цикл — старики путают день с ночью, в некоторых случаях они начинают обвинять окружающих в злонамеренных действиях («украли деньги», «пытаются отравить»). Параллельно страдает интеллектуальная активность: возникают проблемы с ориентацией сначала в малознакомых, а затем и привычных местах. Забывчивость всё сильнее мешает заниматься привычными делами.

Проявления старческого слабоумия в большинстве случаев наблюдаются у людей старше 60 лет. Но врачи отмечают, что болезнь с годами молодеет, а потом приводят безрадостные прогнозы: к 2050 г. количество зарегистрированных случаев деменции вырастет в три раза.
Сейчас в мире насчитывается 47 млн человек, страдающих этим недугом, всего через 30 лет их число увеличится до 130 млн. Специалисты связывают это в том числе с увеличением продолжительности жизни.

Деменция неизлечима, однако с помощью медикаментозного лечения можно продлить активную старость. И чем раньше начать, тем более благоприятным будет прогноз. Для этого нужно различать симптомы и признаки болезни.

Кто из нас не сталкивался с жалобами родителей — «не помню, куда кошелёк дела», «как же зовут того актёра», «как передача называлась», «где ключи от дома». Всё это можно считать лёгкой возрастной забывчивостью (снижением памяти из-за перегруженности, усталости), пока ключи не обнаруживаются, например, в холодильнике или других неожиданных местах.

Не дойти до маразма. Как распознать приближающееся старческое слабоумие


Мозг нуждается в топливе!

Даже если все тесты пройдены успешно, мозг пожилого человека нуждается в умеренных нагрузках. Как ни странно, для этого подходят все игры и творческие «развивайки», в которые бабушки и дедушки могут играть со своими внуками.

Не надо дожидаться деменции. Как сохранить мозг ясным Лепите из пластилина зверей, стройте песочные замки, рисуйте вместе карандашами и акварелью. Раскладывайте пуговки и бусины по цвету и размерам. Эти виды деятельности послужат для развития абстракции и рассуждения.
Активной стимуляцией мозга является обучение, когда люди пожилого возраста начинают осваивать новые виды деятельности. Учат языки, берут в руки фотоаппарат и учатся пользоваться сложной техникой, в том числе компьютером и другими гаджетами.

Основа здорового мозга — здоровое тело. Физические нагрузки и правильное питание позволят сократить риски многих болезней — инфарктов, инсультов, нарушения обмена веществ, диабета и т. д., которые могут стать причиной развития деменции.

 
 
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Эксперты рассказали, как отличить возрастную забывчивость от развивающегося старческого маразма.
 
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