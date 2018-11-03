Шок! Топливо забыло подорожать. Что происходит?

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Опытные автомобилисты сегодня с утра не находили себе места, чувствовали странную пустоту внутри, но не могли понять — что не так? Вроде день как день, но чего-то не хватает... Оказывается: впервые за долгое время топливо в ночь на воскресенье не подорожало. Копеечка спасена! Эксперты теряются в догадках: неужели горючее нащупало потолок? Неужели теперь заживем? Или мы на грани резкого скачка — сразу на 2, нет, лучше на 3 копеечки?..За последние 12 месяцев цены на топливо поднимали 22 раза. В последнее время нас приучили к тому, что подорожание происходит каждую неделю в ночь на воскресенье. «Белнефтехим» объяснял это необходимостью компенсации для отечественных НПЗ растущих цен на нефть.В очередной раз копеечку прибавили в прошлое воскресенье. В результате образовались такие цены:И вдруг — такое коварство! Цены не изменились.