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Одурачившая миллионы людей Пугачева решилась на откровенное признание

04.11.2018 18:00 — Разное | UDF  
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Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба
Алла Пугачева уже давно отошла от сцены, однако любопытные факты из ее биографии продолжают всплывать по сей день. Примадонна призналась, что обманывала поклонников много лет.

Алла Пугачева показала в своем Instagram отрывок записи одной из встреч с поклонниками. "Я боюсь, например, интервью, в котором я могу показаться умной. А я ж не глупая женщина и скрыть это безумно сложно. Потому что как только я покажу себя умной – все! Скажут: "Что-то она глупую песню какую-то спел". То есть все мои песни вдруг начинают глупеть", – говорила она.

Примадонна отметила, что если она ведет себя легкомысленно, то все восхищаются ее песнями больше. В таком случае поклонники якобы не верят, что эта женщина могла что-то подобное спеть.

Ранее Пугачева скрыла от Буйнова важное событие. Хотя они всегда были близки – дружат семьями и вместе проводят праздники.


Алла Пугачева готовится дать первый с 2009 года большой сольный концерт в Москве. По официально неподтвержденным данным, выступление состоится 17 апреля (спустя два дня после празднования 70-летия артистки) в Кремле. Анонсирующие концерт афиши должны появиться на улицах города уже до Нового года, а цены на билеты могут достигать 70 тысяч, что логично – мол, 70 лет и 70 тысяч.

 
 
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Алла Пугачева уже давно отошла от сцены, однако любопытные факты продолжают всплывать.
 
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