Одурачившая миллионы людей Пугачева решилась на откровенное признание



Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба

показала в своем Instagram отрывок записи одной из встреч с поклонниками.– говорила она.Примадонна отметила, что если она ведет себя легкомысленно, то все восхищаются ее песнями больше. В таком случае поклонники якобы не верят, что эта женщина могла что-то подобное спеть.Ранее Пугачева скрыла от Буйнова важное событие. Хотя они всегда были близки – дружат семьями и вместе проводят праздники.Алла Пугачева готовится дать первый с 2009 года большой сольный концерт в Москве. По официально неподтвержденным данным, выступление состоится 17 апреля (спустя два дня после празднования 70-летия артистки) в Кремле. Анонсирующие концерт афиши должны появиться на улицах города уже до Нового года, а цены на билеты могут достигать 70 тысяч, что логично – мол, 70 лет и 70 тысяч.