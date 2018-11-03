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Открытая площадка для давних оппонентов. Итоги Мюнхенской конференции по безопасности
Новости Беларуси. Минск на неделе принимал заседание основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В белорусскую столицу прибыли более 100 влиятельных политиков: главы государств и правительств, внешнеполитических ведомств, международные эксперты. Некоторые – уже не первый раз в 2018 году. Ведь Минск все чаще становится местом проведения крупнейших международных встреч, главная тема которых – безопасность.
По традиции, наш Президент начинает с главного: нет более важного вопроса, чем сохранение мира на планете. И можно было бы посчитать это просто словами, если бы не последовали конкретные предложения. Запуск переговорного процесса между Востоком и Западом, аналогичного Хельсинкскому, возобновление деятельности «Группы мудрецов», решение украинского конфликта как ключевого вопроса безопасности в Европе.
И здесь конкретика: усиление возможностей мониторинговой миссии ОБСЕ и контактной группы, дополнение дипломатического диалога взаимосвязями парламентариев, гражданского общества и экспертов, размещение на Донбассе миротворцев. И даже больше. Президент говорит: Беларусь может взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе. Как неотъемлемой части Украины. Это важно.
Очевидно: мост доверия между Востоком и Западом дал трещину. И в последние годы эта трещина растет в геометрической прогрессии и вот-вот в нее рухнет миропорядок, который удалось установить после Второй мировой и холодной войн. Если раньше гарантами стабильности выступали супердержавы, то сейчас этот их статус потерян.
Они не в состоянии договориться. Значит, им нужна помощь, и здесь, как справедливо отметил Александр Лукашенко, важную роль могут и должны сыграть другие страны. Главное, чтобы услышали. Потому что договориться придется, это жизненно необходимо. В новой глобальной войне победителей точно не будет. Страшно говорить, но нам сильно повезет, если человечеству удастся выжить.
Мюнхенская конференция по безопасности впервые прошла в 1963 году, поводом для ее организации стал Карибский кризис. А основной целью переговоров – предотвращение новой мировой войны. С тех пор в немецком Мюнхене практически каждый год обсуждают вопросы глобальной безопасности. Беларусь присоединилась к этому масштабному диалогу в 2006 году.
А уже сейчас Минск принимает основную группу Мюнхенской конференции. Такие встречи проводят с 2009 года. Это эксклюзивный, закрытый формат переговоров. До этого такие встречи проводили в Вашингтоне, Москве, Пекине и Дохе.
Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам:
Главы государств, премьер-министры, представители ОБСЕ, ЕС, НАТО – всего около сотни человек из разных стран и континентов. Присматриваются, изучают детали, многие из них в Минске впервые. Но о нашей столице наверняка наслышаны.
Ольга Коршун, СТВ:
Сегодня в мире ситуация накалилась до предела, отмечают эксперты. На карте – почти 40 горячих точек. Конфликты есть в каждом регионе. В Европе – нестабильная ситуация в Украине. На Ближнем Востоке и в Северной Африке только усиливается противостояние в Йемене. Постоянные боевые действия идут в Ираке и Сирии. Сложная обстановка в Ливии. До сих пор неспокойно в Афганистане и Мьянме.
Конфликты в разных уголках планеты привели к тому, что миллионы людей лишились крыши над головой. Кажется, еще шаг – и мир окончательно погрузится в хаос.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ключевой вопрос безопасности в нашем регионе – Украина. Минские соглашения не выполняются, ни один из переговорных форматов не приносит результаты. Эксперты отмечают: на юго-восток Украины стягивается всё больше военных и усиливаются поставки вооружений.
Но самое главное – продолжают гибнуть люди, многие лишаются крова. Беларусь с начала конфликта в Донбассе приняла более 160 тысяч беженцев из Украины.
Петя живет в Минске всего 4 года, но за это время белорусский стал его родным языком. А наша страна – второй родиной. Семья Романовых переехала из Луганска, когда в городе начались бомбежки. Бежали в Беларусь от войны. Планировали остаться всего на время, но твердо пустили корни. Получили вид на жительство и даже стали многодетными родителями.
Анна и Алексей Романовы:
В своей книге «Мир в опасности» немецкий дипломат с 40-летним стажем Вольфганг Ишингер пишет, что с момента распада Советского Союза никогда положение не было настолько опасным. Прежде всего, потому что исчезло взаимное доверие.
Так вот, встреча в Минске даёт возможность открыто поговорить давним оппонентам. На полях форума провели переговоры представители Сербии и Косово. Этот регион в 2008 году объявил о своей независимости. Официальный Белград не признает решение Приштины об отделении. Сейчас идет разговор об обмене территориями для разрешения этого конфликта.
Ана Брнабич, премьер-министр Сербии:
Сегодня в Восточной Европе тлеют шесть военных конфликтов. В Минск прилетел президент Армении и представители Азербайджана. Эти страны уже не один десяток лет пытаются поделить Нагорный Карабах, где периодически вспыхивают вооруженные столкновения. Переговоры по статусу спорной территории начались в 1994 году и длятся до сих пор.
Армен Саркисян, президент Армении:
Беларусь находится на стыке интересов Востока и Запада. Но нашей стране удается балансировать между сильными мира сего, иногда это непросто. Чувствуется давление Запада, когда сыплются упреки в отсутствии демократии и нарушении прав человека.
Хотя и сама Европа переживает кризис. Наплыв мигрантов, конфликты на религиозной почве, террористическая угроза, политическая нестабильность – и всё это эхом раздается по всему региону, который в свою очередь мог бы стать поясом стабильности и безопасности.
Александр Лукашенко:
Давайте посмотрим, что произойдет с демократией в Западной Европе. Если уже продвинутые немцы не оценили роль Меркель в современной истории. Посмотрите, какие процессы происходят у вас, на Западе, в государствах. А вы талдычите по-прежнему о какой-то демократии, даже не пытаясь изучить, какие процессы происходят здесь – на постсоветском пространстве.
Я часто говорю: вы скоро приедете к нам учиться нашей демократии, потому что в основе ее лежит стабильность и нормальная жизнь людей.
В основном, переговоры проходили в режиме чатем-хаус, то есть журналисты не могли цитировать спикеров. А некоторые сессии и вовсе были закрыты для СМИ. В кулуарах эксперты отмечали: переговоры по многим вопросам, в том числе украинскому, проходили непросто. Но мир сегодня особенно остро нуждается в диалогах, что называется, без купюр.
Чарльз Грант, директор Центра европейских реформ (Великобритания):
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Глобальный диалог продолжится уже в феврале непосредственно на Мюнхенской конференции, которая пройдёт в столице Баварии. И голос Беларуси важен в контексте всеобщего разговора о стабильности на планете. Вольфганг Ишингер пригласил в Мюнхен Президента нашей страны.
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Новости Беларуси. Минск на неделе принимал заседание основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В...
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