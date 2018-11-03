ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко: «Люди устали от войны в Украине. Эта война никому не нужна»

04.11.2018 19:43 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Минске проходило заседание основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Главная тема – безопасность в регионе.

Люди устали от войны – не раз повторит Президент. Его послание не лишено эмоций. А как иначе?! Украинцы нам не чужие.

Александр Лукашенко: «Люди устали от войны в Украине. Эта война никому не нужна»

1200 километров общей границы, прочные экономические, политические и культурные связи. Надо решать вопрос немедленно. 

Александр Лукашенко о «Хельсинки-2»: Лучше годы переговоров, чем один день войны

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Не торопитесь это отвергать. Мы не хотим перед вами здесь выпендриваться, по-народному вам говорю. Наши предложения основаны на том уважении со стороны украинского народа и той позиции, роли, которую играет Беларусь с самого начала этого конфликта.

Александр Лукашенко: «Люди устали от войны в Украине. Эта война никому не нужна»

Мы готовы решить эту проблему, только если будем уверены, что основные мировые игроки хотят мира в нашем общем европейском доме, если нет заинтересованных, чтобы разогревать ситуацию в Украине и сделать ее опорной точкой противодействия России и Беларуси. Думаю, детализировать не надо.

Люди устали от войны в Украине. Эта война никому не нужна: ни Беларуси, ни России. Самая серьезная ошибка сегодня, когда решается вопрос мира в Донбассе, – начинают искать виновных. Мы ни в коем случае не должны этот конфликт оставить нашим детям. Но вот искать виновных этот вопрос детям можно оставить. Они потом разберутся, если захотят разобраться в этом, сквозь толщу лет посмотрят на этот конфликт и сделают вывод: кто прав, а кто виноват. 

Александр Лукашенко: «Люди устали от войны в Украине. Эта война никому не нужна»

Сегодня не виновных надо искать. Сегодня надо решать вопрос, проблему надо решать. В противном случае всякие разговоры о нашем общеевропейском доме, в котором должен быть мир и порядок, по меньшей мере, не честны. Чтобы воплотить эти предложения на практике, надо их обсуждать за столом переговоров с участием всех вовлеченных сторон. И давайте будем честны, я уже давно об этом сказал: если нам не удастся привлечь за этот стол Соединенные Штаты Америки, вряд ли мы достигнем цели.

Открытая площадка для давних оппонентов. Итоги Мюнхенской конференции по безопасности

Безусловно, новые идеи воспринимают не без доли скептицизма. Но в целом, экспертное сообщество призывает прислушаться к предложениям белорусской стороны по урегулированию кризиса в Украине. 
Новости по теме

Стрельба на Донбассе началась спустя 10 минут после введения «школьного перемирия»

Новые договорённости по прекращению огня: на Донбассе вступило в силу «школьное перемирие»

В Минске намерены утвердить «хлебное перемирие» на Донбассе

В Минске продолжают искать пути урегулирования ситуации на востоке Украины

«Пасхальное» перемирие стартовало в Донбассе 30 марта

Вести.ua: Из-за чего украинские морпехи на Донбассе перестреляли друг друга

Александр Лукашенко прокомментировал предложение перенести переговорную площадку по Украине из Минска в Астану

«Беларуси нечего опасаться – будьте оптимистами». Большой репортаж СТВ с Мюнхенской конференции по безопасности
‡агрузка...
Новости 24 часа

«Он будет одним из лучших в стране». Александр Лукашенко пообещал восстановить в Болбасово аэропорт

Спорт вместе с детьми: в Заводском районе Минска запустили проект «ПапаЗал»

Выставка белорусского акварелиста Геннадия Шутова проходит в Париже

Число жертв непогоды в Италии достигло 20 человек

Огненный столб высотой 15 метров возник от прорыва газопровода под Рязанью

В крупном ДТП в Китае столкнулись более 30 автомобилей, 15 человек погибли

Что пошло не так в переговорах по украинскому кризису? Анонс программы «Неделя»

Рабочая поездка в Оршанский район: Александр Лукашенко знакомится с благоустройством Болбасово

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 103
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске проходило заседание основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Главная тема –...
 
Новости дня
Новости разные
 
Interspar закрывается с 5 ноября, товары распродавали со скидкой в 70%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика