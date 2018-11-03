Лукашенко: Москва и Минск должны будут ответить на размещение в Польше базы США

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае размещения Соединенными Штатами Америки своих баз в Польше, Минск и Москва должны будут на это отреагировать. Об этом он сказал 4 ноября, посещая городской поселок Болбасово в Оршанском районе, сообщается на сайте главы белорусского государства.

Лукашенко отметил, что с соседями надо жить хорошо.

«Я министру иностранных дел Польши сказал, когда он выступал у нас, что мы с ними воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать», – сказал он.

Лукашенко также напомнил, что, выступая на этой неделе на Мюнхенской конференции по безопасности, он призвал Запад ценить Беларусь.

«Я им говорил: цените Беларусь. Не надо против нас санкции вводить», – подчеркнул он.

Также президент Беларуси призвал граждан страны объединиться перед современными угрозами.

«Мы не богаты, но никого не просим. Мы сами свое счастье заработаем. Если будем шевелиться, мы все сделаем. Я уже сказал, что лучше десятки и сотни лет переговоров, чем один день войны. Для мирной жизни мы должны быть как единое целое, видеть свои цели, жить так, как считаем нужным», – отметил он.