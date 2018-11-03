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Водитель рассказывает о пешеходах-камикадзе на минских дорогах: «40 секунд у неё ещё красного света было»

04.11.2018 20:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Расхожее выражение о том, что пешеход всегда прав, привело фактически к вседозволенности. Переходят дорогу в наушниках, музыку в которых хорошо слышно даже идущим рядом, разговаривают по телефону, начинают движение на последних секундах зеленого света и потом мчатся, как будто светофор пропускает пешеходов в последний раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Водитель рассказывает о пешеходах-камикадзе на минских дорогах: «40 секунд у неё ещё красного света было»

Водитель рассказывает о пешеходах-камикадзе на минских дорогах: «40 секунд у неё ещё красного света было»

Водитель рассказывает о пешеходах-камикадзе на минских дорогах: «40 секунд у неё ещё красного света было»

И это не говоря о том, что умудряются перебегать дорогу в самых неожиданных местах, иногда даже с детьми.

И по итогу получается, что правила дорожного движения, которые вроде как для всех участников, жестко регламентируют только поведение автомобилистов. Например, почему если водителю запрещено говорить по телефону во время движения, то пешеходу можно? Не стоит ли внести в ПДД эту и другие нормы, которые защитят пеших участников дорожного движения – как бы странно это не звучало – от самих же себя?

ГАИ бьёт тревогу: пешеходы грубо нарушают ПДД, переходя дорогу. Показываем видео с минских улиц

Корреспондент Анастасия Дехтяр выясняла причины беспечности и искала ответ на вопрос, как призвать пешеходов к ответственности за свою собственную жизнь.

Как штрих-коды переходов становятся прямолинейной кардиограммой смерти. На дорогах – пешеходы-камикадзе, так и норовящие стать неожиданными попутчиками, присев на бампер.

Водитель рассказывает о пешеходах-камикадзе на минских дорогах: «40 секунд у неё ещё красного света было»

Максим Цофин:
За мгновение я ее увидел, но успел среагировать. Вырулил в третий ряд. Однозначно она была бы на капоте. Если бы даже я успел, то она была бы на капоте автомобиля, который врезался в мой. 40 секунд у нее еще красного света было.

Месяц назад черной кошкой, перебежавшей дорогу Максиму, стала вот эта женщина в красной куртке.

Водитель рассказывает о пешеходах-камикадзе на минских дорогах: «40 секунд у неё ещё красного света было»

Водитель рассказывает о пешеходах-камикадзе на минских дорогах: «40 секунд у неё ещё красного света было»

Водитель рассказывает о пешеходах-камикадзе на минских дорогах: «40 секунд у неё ещё красного света было»

Максим Цофин:
Сейчас более бдительно еду и обращаю внимание, нет ли больше сумасшедших. Вчера ехал по МКАД, смотрю: чудо перелазит через ограждение. Притом через светоотражатели щемится.

Водитель рассказывает о пешеходах-камикадзе на минских дорогах: «40 секунд у неё ещё красного света было»

Водитель рассказывает о пешеходах-камикадзе на минских дорогах: «40 секунд у неё ещё красного света было»

20 лет стажа за рулем и первое – такое нелепое – ДТП. Хорошо, что видео, снятое на регистратор, Максиму Цофину помогло из виновника столкновения все-таки переквалифицироваться в жертву. А вот «леди ин рэд» до сих пор не при деле. Разыскать изворотливого пешехода пока не удалось. Если вам знакома эта личность – сообщите в ГАИ Советского района Минска.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Расхожее выражение о том, что пешеход всегда прав, привело фактически к вседозволенности. Переходят дорогу в наушниках, музыку в которых хорошо...
 
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