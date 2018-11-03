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Когда белорусских пешеходов начнут штрафовать за разговоры по телефону на дороге?
Новости Беларуси. Гаджеты – как орудие смерти на дорогах. И это полный Game over. Между тем, такие реалии времени стали поводом для корректировки законов в соседней Литве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Там за разговор по мобильнику во время перехода улицы пешеход отдаст в казну до 40 евро.
Одобрили власти и такие предложения в Израиле. Обсуждают подобный законопроект и в России. В Беларуси, в частности водители-активисты, «громко» просят обратить внимание на безответственных пешеходов.
Андрей Рыбак, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Анастасия Дехтяр, корреспондент:
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Новости Беларуси. Гаджеты – как орудие смерти на дорогах. И это полный Game over. Между тем, такие реалии времени стали поводом для корректировки законов в соседней...
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