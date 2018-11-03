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ГАИ бьёт тревогу: пешеходы грубо нарушают ПДД, переходя дорогу. Показываем видео с минских улиц

04.11.2018 20:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Дорожный диспаритет. То, что обязан и должен водитель, прописано в десятках пунктов ПДД, за неповиновение – штраф, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Да и чтобы сесть по праву в машину, нужно пройти жесткие экзамены в ГАИ. А вот правила для пешеходов весьма емко умещаются на страничке, да и кто проверит – хоть краем глаза видал ли их пехотинец? Ведь порой бесстрашие и уверенность тех, кто не защищен железом, поражает.

ГАИ бьёт тревогу: пешеходы грубо нарушают ПДД, переходя дорогу. Показываем видео с минских улиц

ГАИ бьёт тревогу: пешеходы грубо нарушают ПДД, переходя дорогу. Показываем видео с минских улиц

ГАИ бьёт тревогу: пешеходы грубо нарушают ПДД, переходя дорогу. Показываем видео с минских улиц

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ГАИ бьёт тревогу: пешеходы грубо нарушают ПДД, переходя дорогу. Показываем видео с минских улиц

«Не трамвай – объедет!» – стандартный слоган белорусского пешехода.

ГАИ бьёт тревогу: пешеходы грубо нарушают ПДД, переходя дорогу. Показываем видео с минских улиц

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
В последние годы пешеходы, если можно так выразиться, немножко разбаловались в том плане, что считают: если горит зеленый сигнал светофора, можно сразу выходить на проезжую часть. Если есть пешеходный переход нерегулируемый, у них преимущество, и они сразу начинают переходить проезжую часть, не заботясь о своей безопасности.

ГАИ бьёт тревогу: пешеходы грубо нарушают ПДД, переходя дорогу. Показываем видео с минских улиц

ГАИ бьёт тревогу: пешеходы грубо нарушают ПДД, переходя дорогу. Показываем видео с минских улиц

В последние годы пешеходы как-то скромно отошли с правовых магистралей. Нет, профилактика осталась, чинят нарушителям и инфраструктурные препоны в виде заградительных устройств, создают и комфортно безопасную дорожную среду.

ГАИ бьёт тревогу: пешеходы грубо нарушают ПДД, переходя дорогу. Показываем видео с минских улиц

ГАИ бьёт тревогу: пешеходы грубо нарушают ПДД, переходя дорогу. Показываем видео с минских улиц

Но тем временем госавтоинспекторы всё более методично воспитывают штрафом водителей – то пропускать переходящих по зебре, то не болтать по телефону за рулем, то пристегиваться. А вот пешеход бочком, так бочком да проходит мимо. Прямо как здесь… Пока на улице Либкнехта не остановился в профилактических целях экипаж ДПС. До перехода каких-то два десятка метров. Но зачем? Когда так хочется пойти наперекор жизни.

А между тем, штраф за переход дороги в неположенном месте – от 1 до 3 базовых величин. Для пьяного тариф, что называется, двойной.

Когда белорусских пешеходов начнут штрафовать за разговоры по телефону на дороге?

Но пешеход и в Африке пешеход. Например, власти Кении предъявляют обвинение в попытке самоубийства пешеходам, которые переходят в неположенном месте.

ГАИ бьёт тревогу: пешеходы грубо нарушают ПДД, переходя дорогу. Показываем видео с минских улиц

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
Английское правило для детей звучит так: «Стоп лук энд лисен». Должны добиться, чтобы пешеход, ребенок остановился, крутил направо-налево головой, как дрозд.

Смотри и выживай! Это джунгли и нужно в них вести себя, как в джунглях.

ГАИ бьёт тревогу: пешеходы грубо нарушают ПДД, переходя дорогу. Показываем видео с минских улиц

ГАИ бьёт тревогу: пешеходы грубо нарушают ПДД, переходя дорогу. Показываем видео с минских улиц

ГАИ бьёт тревогу: пешеходы грубо нарушают ПДД, переходя дорогу. Показываем видео с минских улиц

ГАИ бьёт тревогу: пешеходы грубо нарушают ПДД, переходя дорогу. Показываем видео с минских улиц

Станислав Соловей:
За 9 месяцев текущего года на территории страны по своей вине погибли 87 пешеходов, еще 224 получили различные травмы.

К сожалению, мы видим такую картину, когда многие пешеходы в наушниках, с телефонами, в капюшонах переходят проезжую часть, не осознавая, что водители, возможно, их не видят.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Дорожный диспаритет. То, что обязан и должен водитель, прописано в десятках пунктов ПДД, за неповиновение – штраф, сообщили в программе «Неделя»...
 
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