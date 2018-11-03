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Как Павел Филип оценивает уровень белорусско-молдавских отношений и в чём видит плюсы миротворческой инициативы Беларуси? Интервью с премьер-министром Молдовы
Новости Беларуси. Как Павел Филип оценивает уровень белорусско-молдавских отношений, где можно добавить? Чем впечатлил премьер-министра «Белкоммунмаш»? Какова позиция Молдовы по основным вопросам мировой повестки? Об этом и не только большое интервью «Недели».
Отношения между Беларусью и Молдовой – на высоком качественном уровне
Юлия Огнева, СТВ:
Павел Филип, премьер-министр Молдовы:
Я
«Уверен, что он будет загружен». Премьер-министр Молдовы о рейсе Кишинёв-Минск и о сотрудничестве между странами
Результат наших добрых отношений виден на улицах Кишинева: там белорусские троллейбусы. В этом году собрали новый вид троллейбусов – на автономном ходу. Также в кадре этого визита я посетил «Белкоммунмаш» и остался очень доволен увиденным электробусом. Я считаю, что это продукт очень высокого качества и как раз то, что требует сегодняшний день. Также мы обсуждаем создание высокотехнологичного животноводческого комплекса у нас в стране.
В рамках этого визита я успел побывать на МАЗе. Смотрим еще за специальной техникой – такие, как мобильные офисы, а также мне показали машины, произведенные для уборки мусора, по конкретному нашему заказу.
О Мюнхенской конференции по безопасности: нужно работать над предотвращением конфликтов и их ранним решением
Юлия Огнева:
Скажите, какова позиция Молдовы по основным вопросам мировой повестки?
Павел Филип:
Наш взгляд, мой личный взгляд, взгляд моей страны – во-первых, нужно работать на предотвращение этих конфликтов, во-вторых, работать над ранним решением этих конфликтов, потому что практика показывает, что время проходит, и становится всё сложнее и сложнее их разрешить. То, что происходит в регионе, далеко от того состояния, которое приносило бы нам спокойствие.
О миротворческих усилиях Беларуси: «Это абсолютно смелые инициативы»
Юлия Огнева:
Павел Филип:
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Как Павел Филип оценивает уровень белорусско-молдавских отношений и в чём видит плюсы миротворческой инициативы Беларуси? Интервью с премьер-министром Молдовы
Новости Беларуси. Как Павел Филип оценивает уровень белорусско-молдавских отношений, где можно добавить? Чем впечатлил премьер-министра «Белкоммунмаш»? Какова...
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