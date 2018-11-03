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Белорусский штангист Лихорад завоевал бронзу на чемпионате мира в Туркменистане

04.11.2018 21:15 — Разное | Tut.by  
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В активе белорусских штангистов на чемпионате мира в Ашхабаде (Туркменистан) появилась первая награда по сумме двоеборья.


Вадим Лихорад. Фото: sportfpb.by

Белорусский спортсмен Вадим Лихорад стал бронзовым призером ЧМ-2018 в весовой категории до 73 кг. По сумме двух попыток он показал результат 343 (156+187) кг.

Золото у китайца Ши Чжиона — 360 (164+196) кг, серебро у южнокорейца Чжеонсика Вона — 348 (153+195).

На активе Лихорада также малая серебряная медаль за результат в рывке (156 кг).

Команда Беларуси выступает на чемпионате мира впервые с 2015 года, отбыв дисквалификацию после перепроверки допинг-проб с Олимпиад 2008 и 2012 годов.

Нынешний ЧМ — первый, который проходит после того, как были изменены весовые категории. В связи с этим все прежние мировые рекорды аннулированы.

На ЧМ-2018 в составе сборной Беларуси отправился олимпийский чемпион Андрей Арямнов, который объявил о завершении карьеры в 2016 году, но недавно решил вернуться на помост. Он выступит в категории до 109 кг. Предыдущим его международным стартом стал чемпионат Европы в 2014 году, где он завоевал бронзу. Арямнов — единственный из белорусских штангистов, кто не был лишен медали после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов.

 
 
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В активе белорусских штангистов на чемпионате мира в Ашхабаде (Туркменистан) появилась первая награда по сумме двоеборья.
 
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