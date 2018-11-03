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Ливни затопили виллу на Сицилии. Погибла семья из 10 человек

04.11.2018 20:57 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Двенадцать человек погибли из-за наводнения на итальянском острове Сицилия. Об этом 4 ноября сообщает фонтанка.ру со ссылкой Rainews.

В районе Палермо погибла семья из десяти человек, в том числе трое детей от года до 15 лет.


Вилла в районе Палермо, где погибла семья из десяти человек.

В районе провинции Агридженто жертвами непогоды стали водитель грузовика и врач, которые не смогли выбраться из своих транспортных средств.

Стихия обрушилась на Италию на прошлой неделе. В нескольких областях на севере страны объявили «красный» уровень метеоопасности. В Венеции уровень воды в каналах достиг отметки в 156 сантиметров над уровнем моря. Ущерб от наводнения оценили в один миллиард евро.

 
 
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Двенадцать человек погибли из-за наводнения на итальянском острове Сицилия.
 
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