Ливни затопили виллу на Сицилии. Погибла семья из 10 человек

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В районе Палермо погибла семья из десяти человек, в том числе трое детей от года до 15 лет.Вилла в районе Палермо, где погибла семья из десяти человек.В районе провинции Агридженто жертвами непогоды стали водитель грузовика и врач, которые не смогли выбраться из своих транспортных средств.Стихия обрушилась на Италию на прошлой неделе. В нескольких областях на севере страны объявили «красный» уровень метеоопасности. В Венеции уровень воды в каналах достиг отметки в 156 сантиметров над уровнем моря. Ущерб от наводнения оценили в один миллиард евро.