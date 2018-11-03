СМИ восстановили хронологию изнасилования девушки-дознавателя в Уфе



Гузель сама пришла на застолье полицейских

В настоящий момент очевидными, как уверяют журналисты, являются как минимум два важных пункта: девушка пришла на застолье, устроенное руководством, по собственному желанию, однако начальники действовали против желания дознавателя.Как пишет издание, подозреваемые в разное время работали вместе и, вероятно, с тех пор сохранили дружеские отношения. Они периодически собирались для распития спиртного, но в последнее время это происходило не часто. Место сбора – управление по вопросам миграции – могли выбрать из-за того, что после работы там не оставалось дежурных, помещение было пустым. Кроме того, поблизости нет многоквартирных домов и сама улица вечером пустынна. Это объясняет, почему никто не слышал криков пострадавшей.Чтобы оживить вечер, мужчины решили пригласить к себе девушек. Кандидатура определилась сразу - как позже выяснило следствие, 34-летний начальник управления по вопросам миграции и 23-летняя дознаватель этого управления на протяжении некоторого времени уже тесно общались, и случившийся чуть позже половой акт был для них далеко не первым.Вместе с девушкой пришла ее подруга. Неизвестно, решила ли подруга сама пойти на вечеринку или об этом попросили мужчины. В деле она фигурирует в качестве свидетельницы и к работе в полиции отношения не имеет.В ходе застолья, как сообщает СМИ, девушки не отказывали себе в спиртных напитках и веселились. В какой-то момент дознаватель увидела, что ее подруга флиртует с ее мужчиной. Начался скандал, переросший в драку. Полицейские сумели разнять девушек, подруга решила уйти.Дознаватель осталась наедине с тремя мужчинами. Как полагает следствие, девушка была не против интима, однако мужчины набросились на нее все вместе. Сообщается, что пострадавшая, выпив слишком много алкоголя, заснула и полицейские все вместе приступили к половому акту. Доказано, что он происходил с применением физической силы, факт группового изнасилования установлен. На теле девушки зафиксировано большое число ран и ссадин. ДНК-экспертиза обнаружила следы биоматериала ее начальника-любовника.Изнасилование длилось в течение нескольких часов, после чего все разъехались по домам, полагая, что все обойдется и девушка никому ни о чем не расскажет.Однако пострадавшая написала заявление в полицию. При этом ее отец - высокопоставленный силовик - сделал все возможное, чтобы дело не было предано огласке. По словам знакомых, сейчас мужчина пребывает практически в предынфарктном состоянии.После того, как историей заинтересовались СМИ, у полицейских не осталось ни одного шанса, что дело замнут. Кроме того, их оперативно уволили из органов, а суд постановил заключить их на два месяца под стражу.