Главе Совбеза Беларуси пророчат пост генсека ОДКБ

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«Коммерсантъ»

Вакансия образовалась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя, отработавшего на этой позиции лишь полтора года из предусмотренных уставом трех лет. Процедуры отзыва Хачатурова, которого на родине обвиняют в узурпации власти, были завершены 2 ноября. В этот же день и. о. генсека стал российский представитель, ранее работавший заместителем генсека.По словам источников «Коммерсанта», было принято решение назначить полноценного руководителя секретариата и при этом руководствоваться принципом ротации. Согласно ему, после Армении генсека должна назначать следующая за ней по алфавиту Беларусь.Стоит отметить, что Армения рассчитывала предложить своего представителя на пост генсека вместо отозванного Хачатурова.В настоящее время наиболее вероятным кандидатом на пост генсека называют государственного секретаря Совета безопасности Беларуси. 54-летний генерал-лейтенант Зась с 4 ноября 2015 года возглавляет белорусский Совбез и хорошо знаком с работой ОДКБ: он по должности входит в Комитет секретарей советов безопасности (КССБ) альянса.Отметим, оба предыдущих генсека ОДКБ до прихода в организацию работали секретарями Совбезов своих стран.Окончательное решение лидеры стран альянса примут 8 ноября, когда в Астане соберутся на сессию Совета коллективной безопасности.Напомним, 27 июля ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, однако удовлетворил ходатайство об освобождении под залог в размере 5 млн драмов (около 10 тысяч долларов. — Прим. TUT.BY). Ему было предъявлено обвинение в свержении совместно с другими лицами 1 марта 2008 года конституционного строя Армении. Ранее это обвинение было предъявлено экс-президенту АрменииЮрий Хачатуров заявил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям.1 марта 2008 года в Ереване прошли митинги против результатов президентских выборов. Они были жестоко разогнаны, в результате чего погибли 10 человек, свыше 250 получили ранения. Хачатуров в 2008 году командовал частями ереванского гарнизона и был заместителем министра обороны Армении. Роберт Кочарян в то время был президентом Армении.