ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главе Совбеза Беларуси пророчат пост генсека ОДКБ

04.11.2018 20:41 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
В Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ, члены Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) обсуждается назначение ее генсеком государственного секретаря Совбеза Беларуси Станислава Зася. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники в трех странах организации.

Вакансия образовалась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции лишь полтора года из предусмотренных уставом трех лет. Процедуры отзыва Хачатурова, которого на родине обвиняют в узурпации власти, были завершены 2 ноября. В этот же день и. о. генсека стал российский представитель Валерия Семериков, ранее работавший заместителем генсека.

По словам источников «Коммерсанта», было принято решение назначить полноценного руководителя секретариата и при этом руководствоваться принципом ротации. Согласно ему, после Армении генсека должна назначать следующая за ней по алфавиту Беларусь.

Стоит отметить, что Армения рассчитывала предложить своего представителя на пост генсека вместо отозванного Хачатурова.

В настоящее время наиболее вероятным кандидатом на пост генсека называют государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася. 54-летний генерал-лейтенант Зась с 4 ноября 2015 года возглавляет белорусский Совбез и хорошо знаком с работой ОДКБ: он по должности входит в Комитет секретарей советов безопасности (КССБ) альянса.

Отметим, оба предыдущих генсека ОДКБ до прихода в организацию работали секретарями Совбезов своих стран.

Окончательное решение лидеры стран альянса примут 8 ноября, когда в Астане соберутся на сессию Совета коллективной безопасности.

Напомним, 27 июля ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, однако удовлетворил ходатайство об освобождении под залог в размере 5 млн драмов (около 10 тысяч долларов. — Прим. TUT.BY). Ему было предъявлено обвинение в свержении совместно с другими лицами 1 марта 2008 года конституционного строя Армении. Ранее это обвинение было предъявлено экс-президенту Армении Роберту Кочаряну.

Юрий Хачатуров заявил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям.

1 марта 2008 года в Ереване прошли митинги против результатов президентских выборов. Они были жестоко разогнаны, в результате чего погибли 10 человек, свыше 250 получили ранения. Хачатуров в 2008 году командовал частями ереванского гарнизона и был заместителем министра обороны Армении. Роберт Кочарян в то время был президентом Армении.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломатические источники в трех странах организации.
 
Новости дня
Новости разные
 
Водитель рассказывает о пешеходах-камикадзе на минских дорогах: «40 секунд у неё ещё красного света было»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика