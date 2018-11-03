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Олимпийцы Брестчины провели мастер-класс для юных легкоатлетов

04.11.2018 21:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Белорусская федерация легкой атлетики с 2015 года реализует проект «300 талантов для Королевы». Главная задача – найти и поддержать наиболее способных и перспективных ребят. Сейчас юные легкоатлеты готовятся к республиканскому этапу соревнований, который пройдет в Минске в декабре. Они усиленно тренируются и перенимают опыт именитых спортсменов. Поддержать ребят в оздоровительный центр «Колос», который находится недалеко от Кобрина, приехали участники Олимпийских игр, а также главная сенсация Афин-2004 Юлия Нестеренко.

Олимпийцы Брестчины провели мастер-класс для юных легкоатлетов


Для олимпийской чемпионки такие встречи давно стали традиционными. Прежде чем войти в переполненный актовый зал, Юлия рассказала, ради чего участвует в подобных проектах:

- Мне хочется, что мальчишки и девчонки любили легкую атлетику, занимались спортом, учились преодолевать сложности и были целеустремленными. К тому же, детям всегда интересно пообщаться, сфотографироваться, прикоснуться к олимпийской медали. Надеюсь, сегодняшнее мероприятие их вдохновит и зарядит энтузиазмом.

Олимпийцы Брестчины провели мастер-класс для юных легкоатлетов


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60332.php

Олимпийцы Брестчины провели мастер-класс для юных легкоатлетов


Вместе с Юлией Нестеренко в «Колос» приехали участники Олимпиад, призеры чемпионатов мира и Европы: Андрей Макаров, Нелли Воронкова, Константин Боричевский, Дмитрий Плотницкий, Михаил Абрамчук, Екатерина Беланович. Каждый рассказал детям о своем пути в большой спорт:

- Я занимался разными видами спорта. Как-то предложили попробовать себя в легкой атлетике и поехать на сбор на Белое озеро. Отказаться от это того предложения я не смог, - улыбается Дмитрий Плотницкий, участник лондонской Олимпиады-2012. – Помню, как в 2004 году смотрел финальный олимпийский забег, который завершился триумфом Юлии Нестеренко. Мне тогда было 15 лет, и я поставил перед собой цель тоже попасть на Олимпиаду. 

- А я в спорте оказалась за компанию, - призналась Екатерина Беланович. – Пришла с подругой и так втянулась, что вскоре начала прогуливать занятия в музыкальной школе. Родители предложили сосредоточиться на легкой атлетике. В 15 лет поступила в училище олимпийского резерва. Было тяжело, иногда хотелось все бросить, но я осталась в спорте. Первый успех – третье место в беге на 400 метров с барьерами на Чемпионате Европы среди юниоров. Так что тренируйтесь, развивайтесь, ставьте перед собой новые цели и двигайтесь вперед.

Олимпийцы Брестчины провели мастер-класс для юных легкоатлетов


Юлия Нестеренко рассказала ребятам, что она выросла в спортивной семье:

- С родителями мы играли в волейбол, ходили на лыжах, плавали в бассейне, участвовали в различных спартакиадах. Учитель физкультуры разглядел у меня какие-то задатки и предложил заняться легкой атлетикой. Я поступила в училище олимпийского резерва, а затем окончила Брестский государственный университет имени Пушкина. Я очень благодарна спорту: в моей карьере были незабываемые победы и яркие эмоции. Желаю вам никогда не сдаваться, не падать духом и учиться преодолевать любые трудности.

Олимпийцы Брестчины провели мастер-класс для юных легкоатлетов


К двум микрофонам, установленным в актовом зале, выстроились длинные очереди – каждому ребенку хотелось задать свой вопрос. В центре внимания оказалась Юлия Нестеренко.

- Юлия, вам было приятно получить олимпийское «золото»?

- Очень приятно. Эти воспоминания останутся со мной на всю жизнь.

Олимпийцы Брестчины провели мастер-класс для юных легкоатлетов


- А были моменты, когда хотелось все бросить?

- И не раз. Такие моменты бывают в жизни каждого спортсмена. Очень важно научиться с ними справляться и продолжать тренировки. 
 
- Юлия, вы боитесь черного кота?

- Я человек не суеверный и, к тому же, очень люблю котов. Еще в детстве начала собирать статуэтки, открытки, картинки с изображением котов. Я их привозила отовсюду, где мне доводилось бывать.

Олимпийцы Брестчины провели мастер-класс для юных легкоатлетов


- А вы помните, как родители отреагировали на вашу первую победу?

- Отлично помню. Мой папа был просто счастлив и устроил дома настоящий праздник. Родители всегда меня поддерживали и радовались успехам. К сожалению, папы не стало, когда мне было 13 лет. 

Олимпийцы Брестчины провели мастер-класс для юных легкоатлетов


- У меня вопрос к Андрею Макарову. Как вы сами оцените свою карьеру?

- Точно не на «девятку». Скорее, на шесть с натяжкой. На многих соревнованиях я мог бы показать более высокие результаты.

Олимпийцы Брестчины провели мастер-класс для юных легкоатлетов


Общение продолжалось больше часа. После автограф-сессии и традиционных селфи ребята вместе со своими именитыми наставниками отправились в спортзал. Там олимпийцы провели для юных атлетов мастер-класс.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская федерация легкой атлетики с 2015 года реализует проект «300 талантов для Королевы». Главная задача – найти и поддержать наиболее способных и...
 
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