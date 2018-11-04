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Елена Скрипель: «Спортсменов нужно держать в строгости, но никогда не нужно забывать, что перед тобой личности»

04.11.2018 23:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Корреспондент СТВ Наталья Федорцова на неделе встречалась с руководителем белорусской гимнастической ассоциации Еленой Скрипель, расспросила ее в том числе и о проблемах в этом виде спорта.

Глава ассоциации связывает провалы в спортивной гимнастике с дефицитом тренерских кадров и оттоком специалистов за рубеж, но уверена, что правильные шаги в нужном направлении уже сделаны, и со временем результаты работы будут видны, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Обсуждать этот вопрос в очередной раз не имеет смысла: поживем-увидим. А вот разговор о жизни вне гимнастики получился интересным.   

Наталья Федорцова, СТВ:
Елена Альбертовна, за спиной четыре года у руля ассоциации, что за это время было самым сложным?

Елена Скрипель: «Спортсменов нужно держать в строгости, но никогда не нужно забывать, что перед тобой личности»


Елена Скрипель, председатель президиума Белорусской ассоциации гимнастики:
Сложностей было очень много, я бы сказала, практически всё, ведь начинала не как человек из спорта, а как менеджер. Непросто было объяснить людям, что времена меняются, и нужно повышать престиж государства на спортивных аренах. Поэтому, самая большая проблема – это переломить сознание людей, ведь в стране созданы достаточно неплохие условия. И, конечно же, поверить в то, что можно всё изменить в лучшую сторону.

«Если есть желание, можно разобраться в любом вопросе, разве что с ракетостроением могут возникнуть проблемы» 

Наталья Федорцова:
А то, что вы человек не из спорта, не останавливало?

Елена Скрипель:
Иногда в какой-то тупик вводило, приходилось изучать различные документы, консультироваться со специалистами. Я считаю, в таких ситуациях не надо стесняться, надо уметь признаваться, что ты чего-то не знаешь. Тем более, если есть желание, можно разобраться в любом вопросе, разве что с ракетостроением могут возникнуть проблемы. А что касается управления, то, если есть рядом люди, которые посвятили всю жизнь гимнастике, это уже не так сложно. И спустя четыре года могу сказать, что появилось понимание подходов к развитию различных видов спорта, могу давать оценки: что верно, что не верно, конечно, не с максимальной гарантией, но тем не менее.

Наталья Федорцова:
Что в такой работе вдохновляет?

Елена Скрипель:
Конечно, люди. Да и в целом, чем бы я по жизни ни занималась, всегда вдохновляют люди, потому что красоту создают именно они, порождают мысль, дают энергию: плохую или хорошую, но и та, и другая полезна.

«Гончаров явный лидер, но я бы сейчас не хотела на его плечи класть такой груз ответственности» 

Наталья Федорцова:
На ваш, немного больше чем любительский взгляд, чего ждать от Владислава Гончарова на чемпионате мира по прыжкам на батуте?

Елена Скрипель: «Спортсменов нужно держать в строгости, но никогда не нужно забывать, что перед тобой личности»

Елена Скрипель:
Я думаю, нам надо чего-то ждать не конкретно от Влада, а от всей команды, тем более, что там все ребята крепкие. В целом команда небольшая, мобильная, не похожа на многие другие. Да, Гончаров явный лидер, но я бы сейчас не хотела на его плечи класть такой груз ответственности. Огромное ему спасибо за олимпийскую медаль, но сейчас серьёзная задача стоит и перед молодыми ребятами. Могу сказать, что хорошее выступление нашего батутиста на Юношеских Олимпийских играх – результат качественной тренерской работы. Можно говорить, что у нас есть преемственность поколений, растёт достойная смена. Этот факт для Владислава отличное подспорье. Он понимает, что есть спортсмены, которые смогут подстраховать, и ему не нужно тащить всё на себе.

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«Любое дело можно с лёгкостью похоронить, всё зависит от людей, которые им занимаются»  

Наталья Федорцова:
Спортивная гимнастика – один из проблематичных видов. Почему так?

Елена Скрипель:
Любое дело можно довести до блестящего состояния, собственно, как и с лёгкостью похоронить, всё зависит от людей, которые им занимаются. Что касается спортивной гимнастики, сейчас задача вывести этот вид из кризиса – приоритетная. Почти 20 лет мы без результатов в самом медалеёмком направлении. На мой взгляд, ситуация, в которой мы здесь оказались, в первую очередь, недоработка тренерского штаба, плюс, отток специалистов, и психологический аспект, не хватает уверенности в том, что всё может быть иначе. Ведь этот вид был самым титулованным, и сделать так, чтобы всё рухнуло – это ещё нужно было постараться. Я не буду углубляться в аналитику, говорить, что кто-то в чём-то конкретно виноват, сейчас нужно признать эти ошибки, сделать выводы и двигаться вперёд. Мы обновили тренерский штаб, руководящий состав и уже есть результат – наконец мы увидели команду, а не отдельно сражающихся спортсменов. Не знаю, как сложится, но главное, есть команда, и есть люди, которые готовы этим заниматься, а это уже половина дела.

Наталья Федорцова:
А кроме тренерского штаба, что нужно улучшить?

Елена Скрипель:
Надо признать, все условия созданы. Залы? Да их сколько ни сделай, всегда будет не хватать. А вот хорошие специалисты – это весомая проблема, их нужно искать, после того, как найдёшь, ещё и удерживать. Дети есть, мне кажется, в последнее время желающих даже прибавилось. Плюс у нас хорошие отношения с министерством спорта, отличное взаимопонимание с НОК, поэтому дело только за нами. Кто-то может говорить о не лучшей материальной стороне вопроса, но поверьте мне, возможностей хорошо зарабатывать хватает, было бы желание.

«Самый оптимальный вариант, это когда основу составляют белорусские кадры»  

Наталья Федорцова:
И в продолжение тренерского вопроса, что лучше, воспитывать своих или приглашать из-за рубежа?

Елена Скрипель: «Спортсменов нужно держать в строгости, но никогда не нужно забывать, что перед тобой личности»

Елена Скрипель:
С экономической точки зрения, конечно, хорошо иметь свой костяк национальных тренеров. Однако я бы не сказала, что приглашать иностранных специалистов – это плохо, и делать ни в коем случае нельзя. На мой взгляд, самый оптимальный вариант, это когда основу составляют белорусские кадры, а приглашать узконаправленных специалистов, которые помогут нам довершать ту работу, благодаря которой мы сможем быть впереди.

«Спорт – это часть большой политики»   

Наталья Федорцова:
А по спортсменам сейчас, спустя время, можно ли сказать, что приглашение американок в сборную было ошибкой?

Елена Скрипель:
Ответственность за это решение я отчасти взяла на себя. Не хочу посыпать голову пеплом… Знаете, не думаю, что это такой важный вопрос, который на что-то влиял, не было никаких расходов. Просто в тот момент мы были на таком краю: не было ни одной девочки, которую не стыдно отправлять на серьёзные соревнования. Поэтому предложение пригласить двух американок из клубов, которые более-менее соответствовали престижному уровню, диктовалось необходимостью. Нам нужно было, чтобы имя нашей страны прозвучало. Конечно, это решение вызвало много разговоров, но здесь нужен был какой-то нестандартный ход. Скажу сразу, первых мест мы не ждали, просто поддержать имидж страны, ведь как бы то ни было, спорт – это часть большой политики.

Наталья Федорцова:
Художественная гимнастика. Не было медалей на последней Олимпиаде, награды Юношеских Олимпийских игр тоже прошли мимо нас: стечение обстоятельств или повод задуматься?

Елена Скрипель: 
Вопрос очень сложный, наверное, скорее стоит его задать нашему главному тренеру Ирине Юрьевне Лепарской, дать однозначный ответ очень сложно. Мне кажется, это повод задуматься над тем, что времена меняются. И, в первую очередь, меняются дети. Они стали с огромным кругозором, появилось гораздо больше степеней свободы, причём не только у детей, но и у молодых тренеров. Ту мотивацию, которая была у людей раньше, нынешнее поколение уже не слышит. Да, они любят свою страну, у них есть чувство патриотизма, даже могу сказать, что сейчас молодёжь не менее патриотична, чем та же молодёжь 70-х, а в некоторых вопросах, может, даже и больше. У них возможностей больше, например, продолжить свою карьеру где-то заграницей. И сейчас нам, людям постарше, нужно менять подход, а не говорить, что раньше было лучше. В первую очередь, это касается вопроса построения отношений: спортсменов нужно уважать, с ними нужно считаться, безусловно, держать их в строгости, следить за исполнением их контрактных обязательств. Но никогда не нужно забывать, что перед тобой личности, и нужно давать им возможность раскрываться и развиваться.

«Нам стоит брать пример с России, их гимнастки выходят уже как победительницы, ещё до начала выступления» 

Наталья Федорцова:
Как думаете, с кем проще работать, с нынешнем или предыдущим поколением?

Елена Скрипель:
Моё поколение всегда существовало в каких-то рамках, в которых нас можно было держать. Но интереснее, конечно, работать с молодёжью, однако и сложнее, поскольку спортсмена нужно заинтересовать чем-то большим, чем просто деньгами. На мой взгляд, дать возможность им чувствовать себя людьми с честью, как раз то, что нужно. И из мирового опыта, нам стоит брать пример с России, их гимнастки выходят уже как победительницы, ещё до начала выступления.

Наталья Федорцова:
Обычно художественную гимнастику воспринимают как вид спорта для девочек, но сейчас сюда стали приходить и парни. Как относитесь к этой тенденции?

Елена Скрипель: «Спортсменов нужно держать в строгости, но никогда не нужно забывать, что перед тобой личности»

Елена Скрипель:
Да нормально отношусь. Если не искать в этом никакого подтекста и не смотреть под кривым углом, то всё в порядке. И для того, чтобы вид спорта был полноценным олимпийским, то должно быть и мужское представительство, и женское. Я видела, как выступают японские спортсмены, и на ковре было абсолютно мужское поведение. Да и в целом, я абсолютно «за» такие новаторские вещи.

«Всегда стараюсь помочь, поддержать людей, которые уходят из спорта, это моя принципиальная позиция» 

Наталья Федорцова:
Гимнасты очень рано заканчивают карьеру, что делает ассоциация, чтобы помочь им устроится в обычной жизни?

Елена Скрипель:
Какой-то отдельной программы «что делать?» у нас нет. Во-первых, все взрослые люди, тем более, вы знаете, что спортсмены взрослеют достаточно рано, поэтому мы сильно не вмешиваемся, не навязываемся. Однако я всегда стараюсь помочь, поддержать людей, которые уходят из спорта, можно сказать, это моя принципиальная позиция. Очень важно, чтобы спортсмен знал, что в случае чего, он не останется где-то в стороне. И если у меня есть возможность, обязательно и что-то подскажу, и где-то посодействую, может, даже и не со спортом связанное.

«Не верю, когда говорят, что молодёжи всё равно, где работать и где деньги зарабатывать» 

Наталья Федорцова:
Может, как раз это та самая мотивация, благодаря которой наши спортсмены остаются в Беларуси?

Елена Скрипель:
Да, тем более вы понимаете, как важно в современном мире реализовать свои амбиции. Я не верю, когда говорят, что молодёжи всё равно, где работать и где деньги зарабатывать – это абсолютно не так. А если так происходит, то это наша вина, мы где-то недоработали и должны доказать, что здесь в Беларуси вы нужны всегда, а заграницей ровно до того момента, пока показываете высокий результат.

О реабилитации спортсмена: «А дальше уже моя забота, как и где найти эти средства» 

Наталья Федорцова:
Гимнастика – травмоопасный вид спорта, если что-то случается, расходы на лечение и восстановление ассоциация берёт на себя или это дело сугубо спортсмена?

Елена Скрипель:
Конечно, забота о здоровье в первую очередь лежит на самом человеке. Но у нас есть свои первоклассные врачи, массажисты. Раньше это был достаточно болезненный вопрос, но сейчас дела обстоят гораздо лучше. Что касается реабилитации, то буквально на этой неделе у нас с медиками состоялся разговор, где обсудили, что вопроса о том, делать что-то или нет, исходя из финансовых возможностей, вообще не должно быть. Их задача, отделить важное от не важного, окрестить проблему и подумать, что нужно для её решения. А дальше уже моя забота, как и где найти эти средства. Тем более, что касается медицины, здесь ещё очень важно сделать всё вовремя, чтобы избежать необратимых последствий. Но, в любом случае, такие вопросы на плечи спортсменов мы не перекладываем.

Наталья Федорцова:
А к какой медицине обращаетесь: к отечественной или всё-таки к опыту зарубежных специалистов?

Елена Скрипель: «Спортсменов нужно держать в строгости, но никогда не нужно забывать, что перед тобой личности»

Елена Скрипель:
Начнём с того, что зарубежная зарубежной рознь, в медицине я не специалист. Но, могу сказать, чаще обращаемся к иностранцам. По каким причинам, думаю, и так всем понятно. Конечно, когда какая-то серьёзная травма, то моя задача, как можно быстрее отправить спортсмена на лечение. Тем не менее, у нас есть хороший институт травматологии с замечательными специалистами, единственное, им немного не хватает техники выполнения каких-то операций. Мне кажется, что тут нужно пригласить зарубежных специалистов, которые помогут нашим медикам стать лучше. Ведь имея свою хорошую базу, рачительно тратить деньги на лечение спортсменов заграницей. К сожалению, пока институт травматологии к этому не прислушался.

«Мне кажется, что это даже моя обязанность, обязанность, которая в радость»  

Наталья Федорцова:
Скоро у ассоциации юбилей – 25 лет, как планируете праздновать?

Елена Скрипель:
Поначалу хотели отметить достаточно пышно, но из-за определённых обстоятельств решили сделать всё чуточку скромнее. Однако поводов для торжества хватит: это и 30 лет олимпийской медали Марины Лобач, и выборы председателя ассоциации. Организуем приём, хотим поздравить всех ветеранов, которые все 25 лет были частью ассоциации, будем чествовать и действующих спортсменов.

Наталья Федорцова:
За всю историю ассоциации вы – самый эффектный председатель. Как думаете, ваш имидж для спортсменов что-то значит?

Елена Скрипель: «Спортсменов нужно держать в строгости, но никогда не нужно забывать, что перед тобой личности»

Елена Скрипель:
Думаю, это у них надо спрашивать. Но иногда по поводу имиджа советуются, хотя я достаточно консервативна. В любом случае, я же работаю с гимнастикой, рядом с красивыми девочками хочется им соответствовать, как раз стала сама ежедневно тренироваться, поддерживать себя в форме. Мне кажется, что это даже моя обязанность, обязанность, которая в радость.

Наталья Федорцова:
А было такое, чтобы ваш шарм как-то помог или на этой должности, или в бизнесе?

Елена Скрипель:
Конечно, я никогда не забываю, что, прежде всего, я женщина. Но делать на этом акцент специально – нет. Всё-таки я стараюсь при решении деловых вопросов использовать другие качества и не переходить черту дозволенного. С одной стороны да, наверное, помогает, но, с другой стороны, этим я не пользуюсь и не делаю это средством достижения цели.

«Работа в ассоциации – это в некотором роде хобби, поскольку я занимаюсь тем, что мне нравится» 

Наталья Федорцова:
И чисто женский вопрос, вы руководите ассоциацией, есть свой бизнес, семья, думаю, не остаётся без внимания, и опять же, безупречный внешний вид. Откуда столько времени?

Елена Скрипель:
Знаете, сидела бы с нами сейчас моя партнёр, сказала бы: «Вы что, какой бизнес? Её на работе почти не бывает!» Но я не могу сказать, что это какая-то слишком большая нагрузка, бизнес у меня не самый крупный, занимаюсь этим делом много лет. Работа в ассоциации – это в некотором роде хобби, поскольку я занимаюсь тем, что мне нравится. Особенно удовольствие получаю от общения с людьми, которые занимаются чем-то для меня непривычным. У них абсолютно всё по-другому, и это захватывает. И вообще, знаете, есть люди, которые всегда ищут себе оправдания, чтобы что-то не делать, я наоборот, если мне лень чем-то заниматься, я заставляла себя это делать. Может, кто-то сейчас скажет, зачем делать то, что тебе не нравится, но иногда, мы даже бессознательно отказываемся от каких-то вещей просто из-за лени. А потом начинаешь вникать в дело, и понимаешь – это интересно, а если ещё и результат есть, то вообще всё прекрасно. И, на мой взгляд, секрет успеха в том, чтобы не стремиться больше взять, чем отдать, ведь всё самое ценное, оно вовсе не материальное.   
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Новости Беларуси. Корреспондент СТВ Наталья Федорцова на неделе встречалась с руководителем белорусской гимнастической ассоциации Еленой Скрипель, расспросила...
 
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