Футболисты БАТЭ завоевали свой 25-й трофей

Победа в воскресном домашнем матче с «Неманом» позволила футболистам БАТЭ завоевать 25-й трофей, сообщает пресс-служба ФК БАТЭ.



Фото: Александр Какшинский, БАТЭ

В активе БАТЭ значатся 15 побед в чемпионате Беларуси, 3 — в Кубке страны и 7 — в Суперкубке.

Никакой другой отечественный клуб и близко не может похвастать столь внушительной коллекцией. Вдобавок борисовчане 4 раза брали серебро и однажды — бронзу национальных первенств.

ЧБ КБ СКБ Всего 2-е 3-е БАТЭ 15 3 7 25 4 1 Динамо (Минск) 7 3 10 9 5 Славия 2 2 4 2 Белшина 1 3 4 1 2 Гомель 1 2 1 4 1 2 Динамо (Брест) 3 1 4 1 Шахтер 1 2 3 5 7 Нафтан 2 2 Партизан 2 2 2 Днепр 1 1 1 1 Витебск 1 1 2 2 Динамо-93 1 1 1 3 Неман 1 1 1 Минск 1 1 1 Торпедо-БелАЗ 1 1

Обозначения: ЧБ — число побед в чемпионате Беларуси, КБ — число побед в Кубке Беларуси, СБ — число побед в Суперкубке Беларуси, Всего — сумма выигранных титулов, 2-е, 3-е — число вторых и третьих мест в чемпионате соответственно.