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Футболисты БАТЭ завоевали свой 25-й трофей
Победа в воскресном домашнем
В активе БАТЭ значатся 15 побед в чемпионате Беларуси, 3 — в Кубке страны и 7 — в Суперкубке.
Никакой другой отечественный клуб и близко не может похвастать столь внушительной коллекцией. Вдобавок борисовчане 4 раза брали серебро и однажды — бронзу национальных первенств.
Обозначения: ЧБ — число побед в чемпионате Беларуси, КБ — число побед в Кубке Беларуси, СБ — число побед в Суперкубке Беларуси, Всего — сумма выигранных титулов, 2-е, 3-е — число вторых и третьих мест в чемпионате соответственно.
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Победа в воскресном домашнем матче с "Неманом" позволила футболистам БАТЭ завоевать 25-й трофей.
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