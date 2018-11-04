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Футболисты БАТЭ завоевали свой 25-й трофей

04.11.2018 23:38 — Разное | Tut.by  
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Победа в воскресном домашнем матче с «Неманом» позволила футболистам БАТЭ завоевать 25-й трофей, сообщает пресс-служба ФК БАТЭ.


Фото: Александр Какшинский, БАТЭ

В активе БАТЭ значатся 15 побед в чемпионате Беларуси, 3 — в Кубке страны и 7 — в Суперкубке.

Никакой другой отечественный клуб и близко не может похвастать столь внушительной коллекцией. Вдобавок борисовчане 4 раза брали серебро и однажды — бронзу национальных первенств.

             
  ЧБ КБ СКБ Всего 2-е 3-е
БАТЭ 15 3 7 25 4 1
Динамо (Минск) 7 3   10 9 5
Славия 2 2   4 2  
Белшина 1 3   4 1 2
Гомель 1 2 1 4 1 2
Динамо (Брест)   3 1 4   1
Шахтер 1 2   3 5 7
Нафтан   2   2    
Партизан   2   2   2
Днепр 1     1 1 1
Витебск   1   1 2 2
Динамо-93   1   1 1 3
Неман   1   1 1  
Минск   1   1   1
Торпедо-БелАЗ   1   1    

Обозначения: ЧБ — число побед в чемпионате Беларуси, КБ — число побед в Кубке Беларуси, СБ — число побед в Суперкубке Беларуси, Всего — сумма выигранных титулов, 2-е, 3-е — число вторых и третьих мест в чемпионате соответственно.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Победа в воскресном домашнем матче с "Неманом" позволила футболистам БАТЭ завоевать 25-й трофей.
 
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