ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 900 грузовиков ожидают выезда на границе с Литвой

04.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Более 900 грузовиков ожидают выезда на границе с Литвой

Более 900 большегрузных автомобилей ожидают выезда на границе с Литвой. Такая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета Беларуси. 

По состоянию на 16.00 в пункте пропуска «Котловка» выезда ожидают более 120 фур, в «Каменном Логе» — более 340, в «Беняконях» — более 250, в «Привалке» — более 210. 

На границе с Латвией в очередях стоят более 320 грузовиков: по 160 в «Урбанах» и «Григоровщине». Выезда в Польшу ожидают более 200 грузовых автомобилей. 

Госпогранкомитет рекомендует перевозчикам учитывать эту информацию и выбирать альтернативные маршруты движения для более комфортного пересечения границы.

http://www.belta.by/

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 900 большегрузных автомобилей ожидают выезда на границе с Литвой. Такая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета...
 
Новости дня
Новости разные
 
БАТЭ стал 15-кратным чемпионом Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика