Более 900 грузовиков ожидают выезда на границе с Литвой





Более 900 большегрузных автомобилей ожидают выезда на границе с Литвой. Такая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

По состоянию на 16.00 в пункте пропуска «Котловка» выезда ожидают более 120 фур, в «Каменном Логе» — более 340, в «Беняконях» — более 250, в «Привалке» — более 210.

На границе с Латвией в очередях стоят более 320 грузовиков: по 160 в «Урбанах» и «Григоровщине». Выезда в Польшу ожидают более 200 грузовых автомобилей.

Госпогранкомитет рекомендует перевозчикам учитывать эту информацию и выбирать альтернативные маршруты движения для более комфортного пересечения границы.

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