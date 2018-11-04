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Из Беларуси не могут выехать более 1500 большегрузов
Порядка 1050 грузовых машин стоят на границе Беларуси, ожидая выезда в Литву, 310 фур не могут выехать в Латвию, 240 - в Польшу.
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По состоянию на 20:00 в пункте пропуска «Каменный Лог» стояли свыше 420 фур, в «Беняконях» – больше 250, а «Привалке» – более 240, в «Котловке» – свыше 140.
В очереди на выезд в Латвию стоят 310 большегрузов: в «Урбанах» – 160, в «Григоровщине» – 150.
В Польшу не могут выехать 240 фур: в «Брузгах» стоят 150 машин, «Берестовице» – 50, в «Козловичах» – 40.
Что касается легковых автомобилей, то больше всего их скопилось на границе с Литвой – 130. Выезда в Польшу ожидают 190 легковушек, в Украину – 30.
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Порядка 1050 грузовых машин стоят на границе Беларуси, ожидая выезда в Литву, 310 фур не могут выехать в Латвию, 240 - в Польшу.
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