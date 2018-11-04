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Популярная белорусская актриса и певица Анна Хитрик сообщила, что больна раком

04.11.2018 23:03 — Разное | Партизан  
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Свое фото после химиотерапии и сообщение о болезни Анна оставила на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Популярная белорусская актриса и певица Анна Хитрик сообщила, что больна раком
«Я думаю о том,что меня очень раздражает когда я не могу поговорить с близкими правдиво, ничего не утаивая! Бесит, что я попала в то самое положение когда отменяю встречи потому, что не хочу расспросов… Хочу всё сказать и поставить точку хотя бы в одном вопросе. Этот пост для тех кто меня любит-знает. Остальные могут его не читать.
 
Рак груди… 3 стадия... Метастаз нет… затронуты лимфы… позади 2 химии… впереди 6 месяцев химии и операция... 
А потом волосы отрастут, страх уйдет и я вернусь к вам сильная… И мы обнимемся... И поплачем и посмеёмся. И я спою вам новые и старые истории... И дай Бог я смогу помочь девчонкам которые оказались в похожей ситуации!
Те,кто захочет меня пожалеть,перечитайте пожалуйста ПОЧЕМУ именно я решила рассказать всё это! Заранее извиняюсь если не буду отвечать на сообщения! Интервью — НЕТ!»



Чудесная, веселая, талантлевейшая Аня, обязательно и непременно выздоравливай!

Анна Хитрик окончила академию по специальности «Актерское искусство театра кукол», но уже на 3-м курсе была приглашена режиссёром Александром Гарцуевым в спектакль Купаловского театра «Брат мой, Симан…». После окончания вуза Анну пригласили в Национальный академический театр имени Янки Купалы. Сотрудничала с Малым театром.

В 2006-2010 была солисткой группы «Детидетей».
Позднее при участии некоторых музыкантов группы был создан новый проект S°unduk.
 
В 2017 году иммигрировала в Израиль. 

 
 
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Свое фото после химиотерапии и сообщение о болезни Анна оставила на своей странице в социальной сети Фейсбук.
 
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