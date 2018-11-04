Популярная белорусская актриса и певица Анна Хитрик сообщила, что больна раком

«Я думаю о том,что меня очень раздражает когда я не могу поговорить с близкими правдиво, ничего не утаивая! Бесит, что я попала в то самое положение когда отменяю встречи потому, что не хочу расспросов… Хочу всё сказать и поставить точку хотя бы в одном вопросе. Этот пост для тех кто меня любит-знает. Остальные могут его не читать.

Рак груди… 3 стадия... Метастаз нет… затронуты лимфы… позади 2 химии… впереди 6 месяцев химии и операция...

А потом волосы отрастут, страх уйдет и я вернусь к вам сильная… И мы обнимемся... И поплачем и посмеёмся. И я спою вам новые и старые истории... И дай Бог я смогу помочь девчонкам которые оказались в похожей ситуации!

Те,кто захочет меня пожалеть,перечитайте пожалуйста ПОЧЕМУ именно я решила рассказать всё это! Заранее извиняюсь если не буду отвечать на сообщения! Интервью — НЕТ!»













Чудесная, веселая, талантлевейшая Аня, обязательно и непременно выздоравливай!



