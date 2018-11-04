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Принц Уильям рассказал, как убирал мусор

04.11.2018 21:56 — Разное | Партизан  
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Принц Уильям рассказал журналистам, какие именно привычки ему с братом, принцем Гарри, привил их отец Чарльз.



Как передает Oxu.Az, Герцог Кембриджский сообщил, что с детства они на каникулах ездили в парк, чтобы убирать мусор.

«Там мы цепляли мусор своими пиками и отправляли его в чёрные мешки», - заявил Уильям.

Он даже пошутил, что Чарльз запрограммировал своих детей на уборку мусора.

При этом принц Гарри отметил, что всегда восхищался воспитанием отца, который лишь направлял своих детей, не указывая им, что нужно делать.

Добавим, что журналисты BBC сняли документальный фильм о принце Чарльзе, который выйдет на экраны 8 ноября.

 
 
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Принц Уильям рассказал журналистам, какие именно привычки ему с братом, принцем Гарри, привил их отец Чарльз.
 
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