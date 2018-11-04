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«Милан» предложил Ибрагимовичу полугодичный контракт
«Милан» ведет переговоры о заключении контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем.
Как передает
По информации Tuttosport, «Милан» предлагает Ибрагимовичу контракт на полгода с опцией продления на сезон-2019/20. Ибрагимович требует полностью гарантированный контракт на полтора года.
Ожидается, что зарплата Ибрагимовича в «Милане» составит около 1,5 млн евро в год.
Швед уже выступал в составе «Милана» в сезонах-2010/11 и 2011/12. Он провел в составе итальянской команды в сумме 85 игр во всех турнирах и забил 56 мячей.
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«Милан» ведет переговоры о заключении контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем.
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