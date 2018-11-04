«Милан» предложил Ибрагимовичу полугодичный контракт









«Советский спорт» , сейчас шведский форвард связан соглашением с «Лос-Анджелес Гэлакси», но может стать игроком «Милана» уже в следующем месяце, поскольку американский клуб Ибрагимовича не сумел пробиться в плей-офф MLS. Как передает, сейчас шведский форвард связан соглашением с «Лос-Анджелес Гэлакси», но может стать игроком «Милана» уже в следующем месяце, поскольку американский клуб Ибрагимовича не сумел пробиться в плей-офф MLS.





По информации Tuttosport, «Милан» предлагает Ибрагимовичу контракт на полгода с опцией продления на сезон-2019/20. Ибрагимович требует полностью гарантированный контракт на полтора года.





Ожидается, что зарплата Ибрагимовича в «Милане» составит около 1,5 млн евро в год.





Швед уже выступал в составе «Милана» в сезонах-2010/11 и 2011/12. Он провел в составе итальянской команды в сумме 85 игр во всех турнирах и забил 56 мячей.