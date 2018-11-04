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Интимные тайны: откуда у Лукашенко хрипотца в голосе?

04.11.2018 21:27 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко рассказал, как в детстве тратил карманные деньги на мороженое. За этим лакомством он ездил за несколько километров на велосипеде в поселок Болбасово (Оршанский район), с благоустройством которого глава государства сегодня ознакомился, передает БЕЛТА.



«Это мое детство. Я сюда из Александрии километров восемь-десять ездил. Когда мать получала скудную зарплату, давала мне 5 рублей за то, что я помогал доить коров. Я приезжал сюда, съедал 10-12 порций мороженого», — рассказал Лукашенко.

«Прямоугольнички. Сейчас тоже выпускают. Я съедал 10 или 12 порций сразу и ехал домой. На этом месте сейчас стоит остановка, а тогда был какой-то ларечек. И там всегда продавалось мороженое», — поделился воспоминаниями Александр Лукашенко.

10-12 пачек — вот и сел голос.  Желательно не повторять.


 
 
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Александр Лукашенко рассказал, как в детстве тратил карманные деньги на мороженое. За этим лакомством он ездил за несколько километров на велосипеде в поселок...
 
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