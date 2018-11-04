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БАТЭ — чемпион! И это в 15-й раз

04.11.2018 21:15 — Разное | Партизан  
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Чтобы досрочно завоевать медали чемпионата страны, БАТЭ сегодня на Борисов-арене было достаточно не проиграть. БАТЭ же победил «Неман»с минимальным счетом — 1:0 (Березкин, 87) и официально стал недосягаем для «Шахтера».

БАТЭ — чемпион! И это в 15-й раз
БАТЭ — 69 (27 игр), Шахтер — 54 (26), Динамо Минск — 54, Витебск — 53, Торпедо-БелАЗ - 50, Динамо Брест — 48, Неман — 39.

БАТЭ в 15-й раз стал чемпионом страны по футболу. Клуб становился им в 1999 и 2002 гг, а с 2006 года бессменным побеждает в чемпионате.

Напомним, что в четверг в Борисове — матч с «Челси» в Лиге Европы. Болеем за наших!
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Чтобы досрочно завоевать медали чемпионата страны, БАТЭ сегодня на Борисов-арене было достаточно не проиграть. БАТЭ же победил «Неман»с минимальным счетом — 1:0...
 
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