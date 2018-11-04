БАТЭ — чемпион! И это в 15-й раз

БАТЭ — 69 (27 игр), Шахтер — 54 (26), Динамо Минск — 54, Витебск — 53, Торпедо-БелАЗ - 50, Динамо Брест — 48, Неман — 39.





БАТЭ в 15-й раз стал чемпионом страны по футболу. Клуб становился им в 1999 и 2002 гг, а с 2006 года бессменным побеждает в чемпионате.





Напомним, что в четверг в Борисове — матч с «Челси» в Лиге Европы. Болеем за наших!