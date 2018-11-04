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Николай Козеко: Стас Гладченко и Аня Гуськова, скорее всего, этот сезон пропустят
Новости Беларуси. Когда-то с малого начинали и фристайлисты: тренировки и соревнования где-то на задворках, без особого внимания зрителей и прессы. Но междусобойчик вырос в олимпийский вид спорта, медальный для нашей страны вид.
И в преддверии нового сезона мы говорим о заботах и радостях современного белорусского фристайла с главным дирижером всех наших побед, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. У нас в студии главный тренер белорусской сборной Николай Козеко.
У фристайлистов сейчас межсезонье. Только вернулись из Швейцарии. Это был ваш первый выезд на снег в этом сезоне?
Николай Козеко, главный тренер команды Беларуси по фристайлу:
Старт сезона только в январе. Как сейчас выстроена подготовка, чтобы в январе выйти на пик формы?
Николай Козеко:
Постолимпийский сезон переживать проще всего?
«Горечь осталась у Антона от той Олимпиады»
Антон Кушнир после Олимпиады в Пхенчхане сомневался, стоит ли ему продолжать карьеру. Как у него дела сейчас?
Николай Козеко:
То есть в этом сезоне мы его увидим?
Николай Козеко:
«Стас Гладченко и Аня Гуськова, скорее всего, этот сезон пропустят»
Станислав Гладченко традиционно хорош в прыжках на воду. Но когда переходит на снег, начинаются проблемы. В этом сезоне будет такая же история?
Николай Козеко:
Как считаете, после удачного сезона пойдет ли Ане Гуськовой на пользу этот отдых?
Николай Козеко:
Об Алле Цупер: «Речи о том, что она скажет «нет», пока не было. Она будет пробовать»
Будете уговаривать Аллу Цупер участвовать в новом Олимпийском цикле?
Николай Козеко:
В конце прошлого сезона известный тренер Дмитрий Кавунов завершил работу со сборной России. Сообщалось, что его не устроили условия новгого контракта. Бывали ли у вас такие моменты, когда вас в команде какие-то условия не устраивали?
Николай Козеко:
Не только.
«У нас в команде есть согласие между тренером и всем коллективом. Нет разнобоя»
Николай Козеко:
Когда-нибудь думали поработать за пределами Беларуси?
Николай Козеко:
У вас была проблема с резервом в женском составе. Есть ли сейчас кто-нибудь после Гуськовой и Романовской?
Николай Козеко:
«Я сейчас читаю книгу про Тарасова. Целеустремленность тренера, она во многом передается спортсменам»
Николай Иванович, следите ли вы за белорусским футболом?
Николай Козеко:
Интересная ситуация складывается: есть стадионы, есть игровые залы, много ледовых арен, а профита от них не так много. Другое дело фристайл. Страна не очень адаптирована к этому виду спорта, но у нас 4 олимпийских чемпиона, и множество медалей. В чем проблема игровых видов спорта?
Николай Козеко:
Об Анатолии Капском: «Я его очень уважал, мы дружили»
То есть не хватает тренеров, которые по-хорошему больны игрой?
Николай Козеко:
Как считаете, в БАТЭ кто-то сможет заменить Капского?
Николай Козеко:
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Новости Беларуси. Когда-то с малого начинали и фристайлисты: тренировки и соревнования где-то на задворках, без особого внимания зрителей и прессы. Но...
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