Белорусский сектор бизнес-ассоциаций динамично развивается, несмотря финансовые проблемы





В Беларуси существует порядка 40 зарегистрированных бизнес-ассоциаций, однако далеко не все они активны и ведут реальную деятельность.

Как развиваются общественные организации, ориентированные на бизнес, было проанализировано в исследовании «Гражданское общество Беларуси: актуальное состояние и условия развития (2015-2017)». Исследование было выполнено экспертами Центра европейской трансформации и Центра правовой трансформации (Lawtrend) по инициативе Белорусской национальной платформы ФГО ВП.

Как отмечается в работе, самые активные и влиятельные бизнес-ассоциации сосредоточены в Минске, столица однозначно лидирует и по количественным, и по качественным характеристикам.

Позитивные подвижки

«Последние три года стали временем наиболее динамичного развития сектора. Хотя количество бизнес-ассоциаций не растет, однако произошел качественный сдвиг в результативности их деятельности и росте влиятельности. В первую очередь, это проявляется в успешном лоббировании законодательных изменений в области условий предпринимательской деятельности, отстаивания интересов по отдельным кейсам и создании механизмов консультаций с государственными структурами и ведомствами в области экономической политики и развития частного сектора», - говорится в исследовании.

В нем также отмечается, что рост экспертного потенциала сектора позволяет переходить от решения частных вопросов к работе с системными изменениями. Сейчас на повестке дня работы бизнес-ассоциаций стоят вопросы комплексного изменения законодательства, общих условий ведения бизнеса.

Также развивается тема корпоративной социальной ответственности (КСО).

Исследователи обращают внимание, что в последние три года при поддержке бизнес-компаний был запущен ряд масштабных долгоиграющих проектов в социальной и культурной сфере (конкурс социальных проектов “Social Weekend”, «Джазовые вечера с Банком БелВЭБ», «Чытаем па беларуску» и «Классика у Ратуши» с Velcom и пр.), распространяется практика волонтерства как части корпоративной культуры бизнес-компаний.

Авторы исследования отмечают, что макроэкономическая ситуация и кризис белорусской экономики вынуждают белорусское государство идти на сотрудничество с ассоциациями бизнеса. Несмотря на то, что реальные реформы в отношении частного сектора идут крайне медленно, за последние годы интенсивность консультаций экономических властей и бизнес-сообщества значительно возросла.

Проблемные вопросы

В исследовании подчеркивается, что, несмотря на успехи бизнес-ассоциаций и повышение уровня их влияния, сами ассоциации находятся в довольно сложном положении, особенно по части финансов. Все ограничения в условиях деятельности организаций гражданского общества распространяются и на них. «Кроме того, поскольку они реально живут на членские взносы, то финансовый кризис, который сильно ударил по мелкому и среднему бизнесу в Беларуси, существенно уменьшает их финансовую базу. Если прибавить к этому снижение международной поддержки, ситуация с ресурсным обеспечением деятельности этих организаций выглядит не очень оптимистично», - говорится в исследовании.

Там также обращается внимание, что белорусские бизнесмены, несмотря на успехи бизнес-ассоциаций в адвокатировании интересов бизнеса, в массе своей не стремятся вкладываться в долгосрочные изменения, хотя охотно пользуются результатами деятельности ассоциаций.

Также авторы исследования отмечают, что развитие бизнес-культуры в Беларуси — процесс, далекий от завершения. Так, представления о КСО легко транслируются представительствами западных компаний в Беларуси или компаниями, которые много работают на внешнем рынке. В компаниях, работающих на белорусском или российском рынках, этот процесс идет гораздо медленнее.

«Особой проблемой остается развитие в регионах. Отсутствие площадок и механизмов взаимодействия бизнеса и государственных структур на региональном уровне не позволяет решать многие местные проблемы и строить стратегии развития предпринимательства на региональном уровне», - констатируют авторы исследования.