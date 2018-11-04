В честь своего дня рождения фирменный магазин «Луч» дарит скидки на весь ассортимент

Фирменному магазину «Луч» Минского часового завода, который расположен в ТЦ «Европарк» в ноябре исполняется год!

В свой день рождения 03.11 и 04.11 дарит покупателям скидки в размере 10% на весь ассортимент.

Мужские, женские и детские наручные часы, механические и кварцевые, будильники: в магазине «Луч», расположенном в ТЦ «Европарк», огромный выбор коллекций на любой вкус.

Женские часы «Нюд» - цветочная и романтичная коллекция. Она понравится тем, кто предпочитает минимализм и чистоту нюдовых оттенков. Эта нежная серия имеет прочную заднюю крышку из нержавеющей стали и надежный механизм калибра 18.01. В качестве украшения на ней выгравирован цветок: пион, гортензия, анемона или эхеверия.





Особенная и уникальная в своем роде «Деревянная» коллекция Минского часового завода «Луч» создана для тех, кто предпочитает натуральные природные материалы искусственным. Ремешок и корпус изделий изготовлены из драгоценных пород дерева, а за точность хода отвечает японский кварцевый механизм.





Коллекция миниатюрных Однострелочников украсит запястье любой девушки. Разнообразие текстур и цветов позволит подобрать свою модель под любой случай.





Blackout – это новая коллекция часов для самых активных, целеустремленных и тех, кто в постоянном движении. Это способ выделиться и стать заметней.





В коллекции представлены модели с разным оформлением циферблата и с разными ремешками: натуральная кожа или войлок. Люминесцентная секундная стрелка – акцент коллекции, она становится ритмом, который диктует ход времени.

«Керамическая», «Пластиковая», «Время вспять», «Ретро» и многие-многие другие коллекции часов Вы можете посмотреть, оценить, примерить в фирменном магазине «Луч», расположенном в ТЦ «Европарк»!

А в свой первый день рождения 03.11 и 04.11 в магазине, расположенном в ТЦ «Европарк», будут действовать скидки в размере 10% на весь ассортимент.

Свой праздник фирменный магазин «Луч» хочет отпраздновать вместе со своими покупателями! Будем рады каждому из Вас!

ОАО «Минский часовой завод», УНП 100230391