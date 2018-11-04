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Награждены победители второго международного турнира «Черная пешка» и Первого кубка Карпова

05.11.2018 06:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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4 ноября 2018 года награды Второго международного турнира «Черная пешка» и Первого Кубка Карпова в Бресте нашли своих владельцев. Представители 15 стран боролись за призы фестиваля.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60336.php

Награждены победители второго международного турнира «Черная пешка» и Первого кубка Карпова

Председатель ОО «Белорусская федерации шахмат» Анастасия Сорокина поблагодарила легендарного шахматного гроссмейстера Анатолия Карпова за то, что он нашел время для общения с юными и взрослыми шахматистами, подписать им книги и фотографии.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60336.php

Награждены победители второго международного турнира «Черная пешка» и Первого кубка Карпова

- Второй фестиваль Черная пешка и Первый кубок Карпова в Бресте завершились. Большое спасибо организаторам Брестскому горисполкому и Катерине Таберко. В разговоре Анатолий Карпов упомянул, что «главная фигура та, которая стоит на своем месте, … но моя любимая фигура – ладья. Ее мы и дарим», - сказала Анастасия Сорокина, вручив гроссмейстеру сувенир и пригласив принять участие в церемонии награждения победителей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60336.php

Награждены победители второго международного турнира «Черная пешка» и Первого кубка Карпова

Анатолий Евгеньевич Карпов сказал, что турнир вызвал много положительных эмоций и приятных воспоминаний.

- Я надеюсь, что шахматы будут всегда с вами, будут радовать и вдохновлять по жизни. Хорошо, что несмотря на напряжённую обстановку в мире, шахматисты по-прежнему живут одной семьей.

В церемонии награждения победителей приняли участие двенадцатикратный Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, председатель ОО «Белорусская федерации шахмат» Анастасия Сорокина, Первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук.

 
Теги: Брест
 
 
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4 ноября 2018 года награды Второго международного турнира «Черная пешка» и Первого Кубка Карпова в Бресте нашли своих владельцев. Представители 15 стран боролись за...
 
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