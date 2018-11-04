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Награждены победители второго международного турнира «Черная пешка» и Первого кубка Карпова
05.11.2018 06:32 — Разное | Виртуальный Брест
4 ноября 2018 года награды Второго международного турнира «Черная пешка» и Первого Кубка Карпова в Бресте нашли своих владельцев. Представители 15 стран боролись за призы фестиваля.
Председатель ОО «Белорусская федерации шахмат» Анастасия Сорокина поблагодарила легендарного шахматного гроссмейстера Анатолия Карпова за то, что он нашел время для общения с юными и взрослыми шахматистами, подписать им книги и фотографии.
- Второй фестиваль Черная пешка и Первый кубок Карпова в Бресте завершились. Большое спасибо организаторам Брестскому горисполкому и Катерине Таберко. В разговоре Анатолий Карпов упомянул, что «главная фигура та, которая стоит на своем месте, … но моя любимая фигура – ладья. Ее мы и дарим», - сказала Анастасия Сорокина, вручив гроссмейстеру сувенир и пригласив принять участие в церемонии награждения победителей.
Анатолий Евгеньевич Карпов сказал, что турнир вызвал много положительных эмоций и приятных воспоминаний.
- Я надеюсь, что шахматы будут всегда с вами, будут радовать и вдохновлять по жизни. Хорошо, что несмотря на напряжённую обстановку в мире, шахматисты по-прежнему живут одной семьей.
В церемонии награждения победителей приняли участие двенадцатикратный Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, председатель ОО «Белорусская федерации шахмат» Анастасия Сорокина, Первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук.
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4 ноября 2018 года награды Второго международного турнира «Черная пешка» и Первого Кубка Карпова в Бресте нашли своих владельцев. Представители 15 стран боролись за...
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