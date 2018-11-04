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Клюквенный фестиваль в Ольманах впервые прошел в международном формате

05.11.2018 06:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Морсы, настойки, десерты, выпечка с главным ингредиентом – клюквой. Все это видели и попробовали сегодня гости очередного клюквенного фестиваля в деревне Ольманы Столинского района. В этом году праздник получил статус международного. В зажигательном шоу участвовали делегации и артисты из Украины и Польши. А говорили здесь не только о нелегкой работе сборщиков дикоросов, но и затрагивали глобальную проблему сохранения Ольманских болот.

Клюквенный фестиваль в Ольманах впервые прошел в международном формате


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60335.php

Клюквенный фестиваль в Ольманах впервые прошел в международном формате


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60335.php

Клюквенный фестиваль в Ольманах впервые прошел в международном формате


- Попробуйте наш морс! Отведайте фирменные угощения! – С самого утра в Ольманах импровизированные подворья зазывали ценителей полезной ягоды. Сельсоветы, школы, сельхозпредприятия, учреждения культуры Столинского района - все они презентовали кулинарные шедевры с ягодой, которую в здешних местах называют красным золотом. На столах: орешки со сгущенкой и клюквой, клюквенные торты, клюква в шоколаде, квашеная капуста, разумеется с этой же ягодой. Да что там яства! Нина Добрынец, директор Мочульского дома фольклора говорит, клюква - замечательная косметика:

- Потолочь ягоду ложкой. Выжимку нанести на лицо. Маска прекрасно омолаживает! 

Клюквенный фестиваль в Ольманах впервые прошел в международном формате


Для жителей Столинщины ягоды – не только хороший заработок, но и образ жизни. Нина Добрынец продолжает: без клюквенных морсов зиму не представляют. Прекрасное средство от простуды, повышенного давления, почечных заболеваний. 

Клюквенный фестиваль в Ольманах впервые прошел в международном формате


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60335.php

Клюквенный фестиваль в Ольманах впервые прошел в международном формате


Мочуль – деревня, расположенная недалеко от Ольшан, знаменитой огуречной столицы страны. Но и там местные находят время сходить на болота. Равно как и те полешуки, что живут с другой стороны болотного массива, в самих Ольманах. Педагоги местной школы, Жанна Лисовец, Алла Дубина и Лариса Евсович говорят, за клюквой идут и стар, и млад:

- Молодежь, бывает, после последнего урока сразу бежит за ягодами. Чтобы что-то успеть собрать. А старшее поколение проводит на болотах и отпуска, и добрую часть свободного времени. Это хороший заработок. 

Клюквенный фестиваль в Ольманах впервые прошел в международном формате


Самые активные клюквенники в день приносят из леса до 40 килограмм ягоды. И в месяц могут заработать до 1000 долларов. В этом соревновании возрастных ограничений нет. Марии Маринич в следующем году исполнится 80 лет. На болота, признается старейшая ягодница здешних мест, она будет ходить пока держат ноги:

- Там сила, там здоровье. Чистейший воздух, природа. И заработок, конечно. Не для себя. У меня семеро детей, девять внуков, правнуки уже есть. Всем надо помогать. 

Клюквенный фестиваль в Ольманах впервые прошел в международном формате


Чтобы вынести десять кило клюквы в день, 79-летняя Мария Маринич проходит в среднем по болоту около 10 километров. Неподготовленному туристу такое путешествие может стоить здоровья, если не жизни. В Ольманах хоть и стало суше в последние годы, но все еще встречаются непроходимые места. Так что сбор дикоросов хоть и оборачивается звонкой монетой, но труд это колоссальный. А потому и чествуют ягодников с размахом, как хлеборобов на Дожинках. 

Клюквенный фестиваль в Ольманах впервые прошел в международном формате


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60335.php

Клюквенный фестиваль в Ольманах впервые прошел в международном формате


Фестиваль открылся театрализованным шествием, которое возглавляли болотная королева со свитой, Ольман и Ольманка – символические предки деревни. Следом – творческие коллективы. С музыкой, песнями и танцами как из рога изобилия сыпались награды победителям различных конкурсов. В первую очередь поздравляли лучших сборщиков. Организатор и идейный вдохновитель праздника, заместитель директора районной клубной системы Нина Лисовец рассказала по каким критериям отбирали победителей:

- Мы подключили председателей сельисполкомов, которые проводили анкетирование местного населения, собирающего ягоды. Так выясняли, кто наиболее активен. То есть ягодники сами выбирали лучшего. Плюс: брали данные у заготовителей. Кто сколько сдал. Так, по совокупности данных, и определяли победителей. 

Клюквенный фестиваль в Ольманах впервые прошел в международном формате


А еще в программе были конкурсы детских рисунков «Путешествие за ягодами» и фоторабот на тему «Жизнь на Ольманах». Кроме того, определяли «Лучший костюм болотного царства» и самое вкусное клюквенное блюдо. В первых трех соревнованиях участвовали не только белорусские, но и украинские команды. Гости из страны-соседки приехали к нам не случайно. Ольманские болота разделяет государственная граница, но это единый комплекс, который нужно сообща сохранять и поддерживать. И шаги в этом направлении есть.

Клюквенный фестиваль в Ольманах впервые прошел в международном формате

Клюквенный фестиваль в Ольманах впервые прошел в международном формате


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60335.php

Клюквенный фестиваль в Ольманах впервые прошел в международном формате


Существует программа территориального сотрудничества стран восточного партнерства: Беларуси и Украины. В прошлом году по ней был разработан проект, направленный на сохранение уникального природного массива. Менеджер проекта, заведующий сектором научно-практического центра Национальной Академии Наук по биоресурсам Владимир Устин подчеркивает значимость этой работы:

- Нужно создать условия для сохранения и использования ресурсов. Сейчас территорию используют как наши, так и украинские сборщики ягод. В сухую погоду здесь возникают возгорания. Одна из задач – создать безопасные противопожарные условия: системы видеонаблюдения и другие средства. В целях профилактики планируем создать схему с выделением участков наиболее подверженных пожарам. И установить там датчики уровня грунтовых вод, ведь если они понижаются – повышается риск возгорания. Значит, лесной охране надо будет уделять пристальное внимание этой зоне. 

Клюквенный фестиваль в Ольманах впервые прошел в международном формате


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60335.php

Клюквенный фестиваль в Ольманах впервые прошел в международном формате


На эти и другие цели необходимо 245 тысяч евро. Евросоюз выделил 220 тысяч. Остальное – вклад стран-партнеров. В программе запланированы в том числе культмассовые мероприятия. Вот Ольманский фестиваль и стал одним из них. На него по гранту было выделено чуть более 33 тысяч рублей. Деньги пошли на костюмы, призы, музыкальную аппаратуру, наглядную агитацию и другие оргмоменты. 

Клюквенный фестиваль в Ольманах впервые прошел в международном формате


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60335.php

Клюквенный фестиваль в Ольманах впервые прошел в международном формате


В будущем, говорит Нина Лисовец, фестиваль должен разрастаться. В первую очередь, здесь ждут новых зарубежных гостей. А те, кто уже побывал в Ольманах, с удовольствием вернутся снова. Викторию Николайчук, начальника отдела экологии Ровенского природного заповедника, праздник очень впечатлил:

- Мы здесь впервые. И вроде бы живем по соседству, но не знали, что у вас проводится такой интересный большой и массовый праздник. Мы приехали сюда как партнеры по программе сбережения болот. И такой фестиваль – прекрасная возможность донести сборщикам клюквы, как важно беречь экологию. 

Викторию дополняет председатель Милячской сельской Рады Федор Хлебович, куда входят и соседние с Ольманами украинские Переброды:

- Идея проекта замечательная. Болота нужно защищать. Мы готовы поддерживать любые такие инициативы и участвовать в них. Это же и экологический, и культурный обмен. Вы приезжаете к нам, мы – к вам. По сути по обе стороны границы добрые, широкие люди. Братские народы, которые хотят мирного ясного неба.

Клюквенный фестиваль в Ольманах впервые прошел в международном формате


А старожилы из Переброд, артисты местного фольклорного ансамбля, которые приехали с выступлением на фестиваль, помнят времена, когда все мы жили в одной стране. Без границ. Руководитель, Ирина Иценко, говорит, жители Ольман и Переброд ходили друг к другу в гости, в одну церковь и, конечно, вместе собирали ягоды на болотах. Не теряют связей с родней, живущей в Беларуси и сейчас. 

Клюквенный фестиваль в Ольманах впервые прошел в международном формате


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60335.php

Клюквенный фестиваль в Ольманах впервые прошел в международном формате


Вот так клюква народы сближает.

 
 
Ссылка на источник 80
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Морсы, настойки, десерты, выпечка с главным ингредиентом – клюквой. Все это видели и попробовали сегодня гости очередного клюквенного фестиваля в деревне Ольманы...
 
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