Норматив на электричество скоро отменят?‍

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Министерство энергетики пока не дает на этот вопрос четкого и ясного ответа. Тем не менее, чиновники ведомства выступают за то, чтобы скорректировать схемы потребления электроэнергии населением.По некоторой информации, в ближайшем будущем может быть установлена единая цена на электричество, то есть дифференциацию тарифов отменят.цитирует замминистра энергетикииздание «Звязда».Таким образом, норматив потребления не будет повышаться, его планируется снять вообще, без каких-либо предельных цифр. Помимо этого, будет введено дистанционное снятие показаний с квартирных счетчиков в новостройках.