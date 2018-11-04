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Норматив на электричество скоро отменят?‍

05.11.2018 01:29 — Разное | UDF  
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Фото: © Белновости
Несмотря на то, что в Беларуси строится атомная электростанция, в обществе не утихает вопрос о том, как она изменит жизнь рядового белоруса, а именно: снизятся ли тарифы на электроэнергию?

Министерство энергетики пока не дает на этот вопрос четкого и ясного ответа. Тем не менее, чиновники ведомства выступают за то, чтобы скорректировать схемы потребления электроэнергии населением.

По некоторой информации, в ближайшем будущем может быть установлена единая цена на электричество, то есть дифференциацию тарифов отменят.

«С учетом того, что население приблизилось вплотную к покрытию расходов, которые несет энергосистема по производству электроэнергии, рассматривается вопрос от ухода от дифференциации тарифов в зависимости от объемов потребления по всем домашним хозяйствам, начиная с 2019 года», — цитирует замминистра энергетики Ольгу Прудникову издание «Звязда».

Таким образом, норматив потребления не будет повышаться, его планируется снять вообще, без каких-либо предельных цифр. Помимо этого, будет введено дистанционное снятие показаний с квартирных счетчиков в новостройках.

 
 
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Несмотря на то, что в Беларуси строится АЭС, в обществе не утихает вопрос о том, как она изменит жизнь людей.
 
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