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Двойное убийство: застал брата с женой

05.11.2018 00:13 — Разное | UDF  
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В распоряжении «Вестей» оказались видеокадры с места двойного убийства в Уфе.

Напомним, трагедия произошла в одной из квартир в столице Башкирии накануне вечером. После совместного распития спиртных напитков, мужчина застал в комнате уединившихся жену и своего брата. Недолго думая, ревнивец достал карабин и выстрелил в голову своей жене. А затем застрелил и брата, который, увидев происходящее, поспешил покинуть квартиру. Оба пострадавших скончались на месте.

Мужчина вызвал полицию и дал признательные показания.

 
 
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В распоряжении "Вестей" оказались видеокадры с места двойного убийства в Уфе.
 
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