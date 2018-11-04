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Двойное убийство: застал брата с женой
В распоряжении «Вестей» оказались видеокадры с места двойного убийства в Уфе.
Напомним, трагедия произошла в одной из квартир в столице Башкирии накануне вечером. После совместного распития спиртных напитков, мужчина застал в комнате уединившихся жену и своего брата. Недолго думая, ревнивец достал карабин и выстрелил в голову своей жене. А затем застрелил и брата, который, увидев происходящее, поспешил покинуть квартиру. Оба пострадавших скончались на месте.
Мужчина вызвал полицию и дал признательные показания.
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В распоряжении "Вестей" оказались видеокадры с места двойного убийства в Уфе.
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