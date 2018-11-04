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Прогноз по курсам валют: какая валюта подорожает сильнее
После трех подряд недель укрепления белорусского рубля к валютной корзине, на минувшей неделе белорусский рубль к корзине ослаб. Соответственно, стоимость корзины выросла.
На внешних рынках происходил рост евро по отношению к доллару.
Пара
Доллар к российскому рублю не изменился. А евро к российскому рублю вырос на 0,5%.
Что касается белорусского рынка, то по отношению к рублю подорожали все три иностранные валюты.
Доллар вырос на 0,29%.
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