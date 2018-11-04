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Прогноз по курсам валют: какая валюта подорожает сильнее

05.11.2018 06:30 — Разное | Myfin  
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Прогноз по курсам валют: какая валюта подорожает сильнее
фото: Myfin.by

Прогноз по курсам валют: какая валюта подорожает сильнее

После трех подряд недель укрепления белорусского рубля к валютной корзине, на минувшей неделе белорусский рубль к корзине ослаб. Соответственно, стоимость корзины выросла.

На внешних рынках происходил рост евро по отношению к доллару. 

Пара евро/доллар  выросла за неделю с 1,1370 до 1,1430, или на 0,6%.

Доллар к российскому рублю не изменился. А евро к российскому рублю вырос на 0,5%.

Что касается белорусского рынка, то по отношению к рублю подорожали все три иностранные валюты.

Доллар вырос на 0,29%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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