Прогноз по курсам валют: какая валюта подорожает сильнее

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После трех подряд недель укрепления белорусского рубля к валютной корзине, на минувшей неделе белорусский рубль к корзине ослаб. Соответственно, стоимость корзины выросла.

На внешних рынках происходил рост евро по отношению к доллару.

Пара евро/доллар выросла за неделю с 1,1370 до 1,1430, или на 0,6%.

Доллар к российскому рублю не изменился. А евро к российскому рублю вырос на 0,5%.

Что касается белорусского рынка, то по отношению к рублю подорожали все три иностранные валюты.

Доллар вырос на 0,29%.