Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси

Новости Беларуси. 4 ноября БАТЭ в 15-й раз в истории стал чемпионом страны, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.



Клуб выигрывает чемпионат 13-й раз подряд, последний раз борисовчане не были чемпионами в 2005-м году.





Евгений Берёзкин, игрок ФК БАТЭ:

Это фантастика. Это то, ради чего мы живем. Ради чего играем.

Как это было? Смотрите фото:

















































