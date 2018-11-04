|
Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси
Новости Беларуси. 4 ноября БАТЭ в 15-й раз в истории стал чемпионом страны, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Евгений Берёзкин, игрок ФК БАТЭ:
Как это было? Смотрите фото:
Новости по теме
‡агрузка...
«Он будет одним из лучших в стране». Александр Лукашенко пообещал восстановить в Болбасово аэропорт
Спорт вместе с детьми: в Заводском районе Минска запустили проект «ПапаЗал»
Выставка белорусского акварелиста Геннадия Шутова проходит в Париже
Число жертв непогоды в Италии достигло 20 человек
Огненный столб высотой 15 метров возник от прорыва газопровода под Рязанью
В крупном ДТП в Китае столкнулись более 30 автомобилей, 15 человек погибли
Что пошло не так в переговорах по украинскому кризису? Анонс программы «Неделя»
Рабочая поездка в Оршанский район: Александр Лукашенко знакомится с благоустройством Болбасово
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 4 ноября БАТЭ в 15-й раз в истории стал чемпионом страны, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Клуб выигрывает чемпионат 13-й раз подряд,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)