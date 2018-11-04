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Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси

05.11.2018 00:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 4 ноября БАТЭ в 15-й раз в истории стал чемпионом страны, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Клуб выигрывает чемпионат 13-й раз подряд, последний раз борисовчане не были чемпионами в 2005-м году.

Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси

Евгений Берёзкин, игрок ФК БАТЭ:
Это фантастика. Это то, ради чего мы живем. Ради чего играем.

Как это было? Смотрите фото:  

Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси

Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси


Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси


Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси


Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси

Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси

Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси


Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси

Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси


Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 4 ноября БАТЭ в 15-й раз в истории стал чемпионом страны, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Клуб выигрывает чемпионат 13-й раз подряд,...
 
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