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10 новых мест октября, куда вы пойдете на свидание, обед или для нового фото в Instagram

05.11.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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Наступил ноябрь, а вместе с ним и время, когда свидание вряд ли пройдет в прогулках вдоль Свислочи: погода не та. В традиционной подборке новых заведений предлагаем вам несколько мест, где можно не только устроить встречу с любимым человеком, но пообедать, поужинать и погудеть на пятничной вечеринке.

Let it be











Формат: винный бар со своей пекарней.

Где: ул. Октябрьская, 23а.

Когда: с 8.00 до 23.00.

Некоторые позиции из меню:

суп дня — 6,50 рублей;

клюквенный чизкейк — 5 рублей;

тосты:

английский маффин, стейк, глазунья, чеддер — 12,50 рублей;

луковых хлеб, крем из рикоты, артишоки — 9 рублей;

свекольный хлеб, тартар из говядины, грибная паста — 12, 50 рублей;

кукурузный хлеб, арахисовая паста, карамелизированный банан — 9 рублей.

«Волкi grill»











Формат: бар и гриль.

Где: ул. Ленина, 46.

Когда: с 8.00 до 02.00.

Некоторые позиции из меню:

салат с лососем гриль — 9,50 рублей;

крем-суп грибной — 6 рублей;

бивштекс с яйцом — 13 рублей;

лосось с песто — 17 рублей;

кукуруза гриль с сырным соусом — 3,50 рублей;

картофель фри — 2,50 рублей.

T’Brano














Формат: кафе-бар.

Где: ул. Красная, 13.

Когда: с 12.00 до 00.00 (в пятницу и субботу — до 03.00).

Некоторые позиции из меню:

салат из индейки с песто из петрушки — 12 рублей;

суп из говяжьих хвостов с корнеплодами — 6 рублей;

любой бургер — 14 рублей;

стейк из семги с овощным соте — 19 рублей;

винная груша с мороженым — 5 рублей.

Фудкорт Diamond City











Формат: фудкорт.

Где: третий этаж ТЦ Diamond City (пересечение улицы Громова и 28 км МКАД).

Когда: с 10.00 до 22.00.

Какие заведения есть на фудкорте:

TanTuni;

Salateira;

Presto Pizza;

Fusion Sushi;

Donut Box;

Lavazza;

Вашъ кофий;

33 пингвина.

«Скотный двор»





Формат: ресторан.

Где: ул. Платонова, 20Б/1.

Когда: с 8.00 до 23.00 по будням, с 11.00 до 23.00 по выходным.

Некоторые позиции из меню:

цыпленок с жареной тыквой, с соусом из фуа-гра (320 г) — 17 рублей;

печеные перцы с домашней страчателлой и вялеными анчоусами (225 г) — 12 рублей;

ньокки с томленым ягненком и сыром таледжио (250 г) — 20 рублей;

жареные креветки с кокосовым карри и маринованным манго (215 г) — 14 рублей.

PrimeTime











Формат: бистро.

Где: ул. Сурганова, 41.

Когда: с 11.00 до 23.00.

Некоторые позиции из меню:

морковь по-корейски (100 гр) — 1,40 рублей;

солянка (250 гр) — 1,50 рублей;

блинчик с бананом и киви (75 гр) — 1,50 рублей;

филе куриное на гриле (100 гр) — 2 рубля;

котлета куриная с грибами — 2,50 рублей;

пицца деревенская (420 гр) — 7 рублей.

"МакДональдс"











Формат: ресторан быстрого обслуживания и драйв.

Где: ул. Уборевича, 93.

Когда: с 7.00 до 00.00.

Некоторые позиции из меню:

гамбургер — 1,8 рублей;

картофель фри (средняя порция) — 2,6 рублей;

овощной салат — 5,7 рублей;

мороженое с наполнителем — 2 рубля.

Бильярдный клуб-бар «Билли Джойс»











Формат: клуб-бар. Бильярд (русский, пул, снукер), тир (страйкбольный, пневматический, лучно-арбалетный).

Где: ул. Гурского, 43а.

Когда: с 10.00 до 00.00 (в пятницу и субботу — до 03.00).

Некоторые позиции из меню:

американо — 2,5 рублей, капучино — 3 рубля;

горячий шоколад — 4 рубля, глинтвейн — 4 рубля.

Через несколько недель при бильярде откроется кафе.

Soba











Формат: бар.

Где: ул. Платонова, 49 (БЦ «Академия»).

Когда: пн-пт с 09.00 до 23.00, выходные — с 11.00 до 23.00.

Некоторые позиции из меню:

салат с уткой и манго — 7,90 рублей;

том ям — 10 рублей;

карпаччо из говядины — 9,80 рублей;

суши (филадельция маки) — 12,10 рублей за 235 гр.

стейк из говядины — 25 рублей;

терияки с курицей — 12 рублей;

лапша с говядиной и овощами — 12,20 рублей.

The coffee room


Фото: пользователь Lenara Llloveee на Google Maps

Формат: кофейня.

Где: ул. Мстиславца, 20.

Когда: с 8.00 до 22.00.

Некоторые позиции из меню:

эспрессо — 3 рубля;

капучино (большой) — 4,50 рублей;

горячий шоколад — 4 рубля;

круассан классический — 3 рубля;

круассан миндальный — 4,50 рублей.

Фото: 34mag.net, the-village.me, koko.by.

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В традиционной подборке новых заведений предлагаем вам несколько мест, где можно не только устроить встречу с любимым человеком, но пообедать с коллегами,...
 
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