10 новых мест октября, куда вы пойдете на свидание, обед или для нового фото в Instagram

Наступил ноябрь, а вместе с ним и время, когда свидание вряд ли пройдет в прогулках вдоль Свислочи: погода не та. В новых заведений предлагаем вам несколько мест, где можно не только устроить встречу с любимым человеком, но пообедать, поужинать и погудеть на пятничной вечеринке. традиционной подборке
Формат: винный бар со своей пекарней.
Где: ул. Октябрьская, 23а.
Когда: с 8.00 до 23.00.
Некоторые позиции из меню:
суп дня — 6,50 рублей;
клюквенный чизкейк — 5 рублей;
тосты:
английский маффин, стейк, глазунья, чеддер — 12,50 рублей;
луковых хлеб, крем из рикоты, артишоки — 9 рублей;
свекольный хлеб, тартар из говядины, грибная паста — 12, 50 рублей;
кукурузный хлеб, арахисовая паста, карамелизированный банан — 9 рублей.
«Волкi grill»
Формат: бар и гриль.
Где: ул. Ленина, 46.
Когда: с 8.00 до 02.00.
Некоторые позиции из меню:
салат с лососем гриль — 9,50 рублей;
крем-суп грибной — 6 рублей;
бивштекс с яйцом — 13 рублей;
лосось с песто — 17 рублей;
кукуруза гриль с сырным соусом — 3,50 рублей;
картофель фри — 2,50 рублей.
Формат: кафе-бар.
Где: ул. Красная, 13.
Когда: с 12.00 до 00.00 (в пятницу и субботу — до 03.00).
Некоторые позиции из меню:
салат из индейки с песто из петрушки — 12 рублей;
суп из говяжьих хвостов с корнеплодами — 6 рублей;
любой бургер — 14 рублей;
стейк из семги с овощным соте — 19 рублей;
винная груша с мороженым — 5 рублей.
Фудкорт Diamond City
Формат: фудкорт.
Где: третий этаж ТЦ Diamond City (пересечение улицы Громова и 28 км МКАД).
Когда: с 10.00 до 22.00.
Какие заведения есть на фудкорте:
TanTuni;
Salateira;
Presto Pizza;
Fusion Sushi;
Donut Box;
Lavazza;
Вашъ кофий;
33 пингвина.
Формат: ресторан.
Где: ул. Платонова, 20Б/1.
Когда: с 8.00 до 23.00 по будням, с 11.00 до 23.00 по выходным.
Некоторые позиции из меню:
цыпленок с жареной тыквой, с соусом из фуа-гра (320 г) — 17 рублей;
печеные перцы с домашней страчателлой и вялеными анчоусами (225 г) — 12 рублей;
ньокки с томленым ягненком и сыром таледжио (250 г) — 20 рублей;
жареные креветки с кокосовым карри и маринованным манго (215 г) — 14 рублей.
PrimeTime
Формат: бистро.
Где: ул. Сурганова, 41.
Когда: с 11.00 до 23.00.
Некоторые позиции из меню:
морковь по-корейски (100 гр) — 1,40 рублей;
солянка (250 гр) — 1,50 рублей;
блинчик с бананом и киви (75 гр) — 1,50 рублей;
филе куриное на гриле (100 гр) — 2 рубля;
котлета куриная с грибами — 2,50 рублей;
пицца деревенская (420 гр) — 7 рублей.
"МакДональдс"
Формат: ресторан быстрого обслуживания и драйв.
Где: ул. Уборевича, 93.
Когда: с 7.00 до 00.00.
Некоторые позиции из меню:
гамбургер — 1,8 рублей;
картофель фри (средняя порция) — 2,6 рублей;
овощной салат — 5,7 рублей;
мороженое с наполнителем — 2 рубля.
Бильярдный клуб-бар «Билли Джойс»
Формат: клуб-бар. Бильярд (русский, пул, снукер), тир (страйкбольный, пневматический, лучно-арбалетный).
Где: ул. Гурского, 43а.
Когда: с 10.00 до 00.00 (в пятницу и субботу — до 03.00).
Некоторые позиции из меню:
американо — 2,5 рублей, капучино — 3 рубля;
горячий шоколад — 4 рубля, глинтвейн — 4 рубля.
Через несколько недель при бильярде откроется кафе. Soba
Формат: бар.
Где: ул. Платонова, 49 (БЦ «Академия»).
Когда: пн-пт с 09.00 до 23.00, выходные — с 11.00 до 23.00.
Некоторые позиции из меню:
салат с уткой и манго — 7,90 рублей;
том ям — 10 рублей;
карпаччо из говядины — 9,80 рублей;
суши (филадельция маки) — 12,10 рублей за 235 гр.
стейк из говядины — 25 рублей;
терияки с курицей — 12 рублей;
лапша с говядиной и овощами — 12,20 рублей.
The coffee room
Фото: пользователь Lenara Llloveee на Google Maps
Формат: кофейня.
Где: ул. Мстиславца, 20.
Когда: с 8.00 до 22.00.
Некоторые позиции из меню:
эспрессо — 3 рубля;
капучино (большой) — 4,50 рублей;
горячий шоколад — 4 рубля;
круассан классический — 3 рубля;
круассан миндальный — 4,50 рублей.
Фото: , 34mag.net , the-village.me . koko.by
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В традиционной подборке новых заведений предлагаем вам несколько мест, где можно не только устроить встречу с любимым человеком, но пообедать с коллегами,...