10 новых мест октября, куда вы пойдете на свидание, обед или для нового фото в Instagram

Наступил ноябрь, а вместе с ним и время, когда свидание вряд ли пройдет в прогулках вдоль Свислочи: погода не та. В традиционной подборке новых заведений предлагаем вам несколько мест, где можно не только устроить встречу с любимым человеком, но пообедать, поужинать и погудеть на пятничной вечеринке.























Формат: винный бар со своей пекарней. Где: ул. Октябрьская, 23а. Когда: с 8.00 до 23.00. Некоторые позиции из меню: суп дня — 6,50 рублей; клюквенный чизкейк — 5 рублей; тосты: английский маффин, стейк, глазунья, чеддер — 12,50 рублей; луковых хлеб, крем из рикоты, артишоки — 9 рублей; свекольный хлеб, тартар из говядины, грибная паста — 12, 50 рублей; кукурузный хлеб, арахисовая паста, карамелизированный банан — 9 рублей.

«Волкi grill»























Формат: бар и гриль. Где: ул. Ленина, 46. Когда: с 8.00 до 02.00. Некоторые позиции из меню: салат с лососем гриль — 9,50 рублей; крем-суп грибной — 6 рублей; бивштекс с яйцом — 13 рублей; лосось с песто — 17 рублей; кукуруза гриль с сырным соусом — 3,50 рублей; картофель фри — 2,50 рублей.





























Формат: кафе-бар. Где: ул. Красная, 13. Когда: с 12.00 до 00.00 (в пятницу и субботу — до 03.00). Некоторые позиции из меню: салат из индейки с песто из петрушки — 12 рублей; суп из говяжьих хвостов с корнеплодами — 6 рублей; любой бургер — 14 рублей; стейк из семги с овощным соте — 19 рублей; винная груша с мороженым — 5 рублей.

Фудкорт Diamond City























Формат: фудкорт. Где: третий этаж ТЦ Diamond City (пересечение улицы Громова и 28 км МКАД). Когда: с 10.00 до 22.00. Какие заведения есть на фудкорте: TanTuni; Salateira; Presto Pizza; Fusion Sushi; Donut Box; Lavazza; Вашъ кофий; 33 пингвина.











Формат: ресторан. Где: ул. Платонова, 20Б/1. Когда: с 8.00 до 23.00 по будням, с 11.00 до 23.00 по выходным. Некоторые позиции из меню: цыпленок с жареной тыквой, с соусом из фуа-гра (320 г) — 17 рублей; печеные перцы с домашней страчателлой и вялеными анчоусами (225 г) — 12 рублей; ньокки с томленым ягненком и сыром таледжио (250 г) — 20 рублей; жареные креветки с кокосовым карри и маринованным манго (215 г) — 14 рублей.

PrimeTime























Формат: бистро. Где: ул. Сурганова, 41. Когда: с 11.00 до 23.00. Некоторые позиции из меню: морковь по-корейски (100 гр) — 1,40 рублей; солянка (250 гр) — 1,50 рублей; блинчик с бананом и киви (75 гр) — 1,50 рублей; филе куриное на гриле (100 гр) — 2 рубля; котлета куриная с грибами — 2,50 рублей; пицца деревенская (420 гр) — 7 рублей.

"МакДональдс"























Формат: ресторан быстрого обслуживания и драйв. Где: ул. Уборевича, 93. Когда: с 7.00 до 00.00. Некоторые позиции из меню: гамбургер — 1,8 рублей; картофель фри (средняя порция) — 2,6 рублей; овощной салат — 5,7 рублей; мороженое с наполнителем — 2 рубля.

Бильярдный клуб-бар «Билли Джойс»























Формат: клуб-бар. Бильярд (русский, пул, снукер), тир (страйкбольный, пневматический, лучно-арбалетный). Где: ул. Гурского, 43а. Когда: с 10.00 до 00.00 (в пятницу и субботу — до 03.00). Некоторые позиции из меню: американо — 2,5 рублей, капучино — 3 рубля; горячий шоколад — 4 рубля, глинтвейн — 4 рубля. Через несколько недель при бильярде откроется кафе.

Soba























Формат: бар. Где: ул. Платонова, 49 (БЦ «Академия»). Когда: пн-пт с 09.00 до 23.00, выходные — с 11.00 до 23.00. Некоторые позиции из меню: салат с уткой и манго — 7,90 рублей; том ям — 10 рублей; карпаччо из говядины — 9,80 рублей; суши (филадельция маки) — 12,10 рублей за 235 гр. стейк из говядины — 25 рублей; терияки с курицей — 12 рублей; лапша с говядиной и овощами — 12,20 рублей.

The coffee room



Фото: пользователь Lenara Llloveee на Google Maps

Формат: кофейня. Где: ул. Мстиславца, 20. Когда: с 8.00 до 22.00. Некоторые позиции из меню: эспрессо — 3 рубля; капучино (большой) — 4,50 рублей; горячий шоколад — 4 рубля; круассан классический — 3 рубля; круассан миндальный — 4,50 рублей.

Фото: 34mag.net , the-village.me , koko.by .

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