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Власти предлагают за неуплату "дорожного налога" оплачивать его в двойном размере

05.11.2018 07:28 — Разное | Tut.by  
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За неуплату госпошлины за допуск к участию в дорожном движении штрафов не будет. Но будут санкции — нарушителям предлагают выставлять к уплате сбор в двукратном размере. Об этом заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович в эфире телеканала «Беларусь 1».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам главы Минфина, «дорожный налог» не будет являться налоговым платежом, «это будет плата за допуск к дорожному движению», и он не будет привязан к техосмотру.

— Это совершенно исключает применение каких-либо штрафов к плательщику за неуплату этого сбора, но все равно ответственность и санкции за неуплату этого платежа они предусмотрены.

Как сообщил Максим Ермолович, предусматривается уплата сбора на период начиная от одного месяца. Гражданин уплачивает этот платеж через систему ЕРИП в бюджет, и после этого получает право эксплуатировать транспортное средство, то есть пользоваться дорожной инфраструктурой. Размер сбора будет рассчитываться автоматически самой системой на основании данных о транспортном средстве. Информация об уплате будет передаваться соответствующим структурам, всем заинтересованным государственным органам.

— И будет осуществляться контроль. Если будут выявлены факты неуплаты сбора, тогда в повышенном размере, в двукратном пока предлагается, эта плата будет выставляться физическому лицу. Система контроля — она все равно сохраняется, и предполагает совершенно новый порядок, новый уровень контроля, в том числе с использованием систем фотофиксации и видеонаблюдения, которые будут фиксировать использование транспортного средства без уплаты этого сбора.

Напомним, белорусы вот уже четыре года уплачивают госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Она рассчитывается исходя из массы автомобиля и не зависит от года выпуска или марки авто и уплачивается до прохождения техосмотра в полном объеме. В связи с этим многие автомобилисты стали игнорировать техосмотр, несмотря на штрафы.

В связи с этим в правительстве разрабатывается новая схема уплаты «дорожного сбора» по принципу «сколько ездишь — столько платишь». Сумма госпошлины останется прежней, но при уплате ее сразу за год, будет понижающий коэффициент — порядка 80% от «дорожного налога».

С порядком уплаты дорожного сбора определятся до 1 февраля следующего года.

 
 
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За неуплату госпошлины за допуск к участию в дорожном движении штрафов не будет. Но будут санкции - нарушителям предлагают выставлять к уплате сбор в двукратном...
 
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