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Исторический максимум. Участок в центре Бреста под коттедж продали за 90 тысяч долларов

05.11.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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Участки под индивидуальное строительство в центре Бреста приобретены по цене «исторического максимума», пишет «Вечерний Брест».

Еще на стадии подготовки торги были интригующими. Во-первых, это редкая возможность приобрести желанный надел для строительства коттеджа в центре города. Во-вторых, уже начальная цена на оба участка установилась на высокой отметке, что обусловлено кадастровой стоимостью земли в этом районе — на ул. Героев Обороны.

Аукционист огласила начальную цену первого лота — без малого 42 тысячи рублей за 10 соток земли. В борьбу за него вступили три участника. С каждым новым шагом аукциона (10% от предыдущей цены) сумма обновлялась: 55 тысяч рублей, 61 тысяча рублей, 98 тысяч рублей. В итоге участок ушел счастливому обладателю за 159 тысяч рублей (почти 80 тысяч долларов). Таким образом, начальная цена лота превышена почти в четыре раза.

Второй лот — надел побольше. Участок в 14 соток был оценен в 69 тысяч рублей. Торговался он также недолго. Удар молотка аукциониста зафиксировал рекордную для Бреста цену в 180 тысяч рублей (или 90 тысяч долларов). Помимо стоимости самого участка победителям торгов придется компенсировать затраты на организацию аукциона и подготовку земельно-кадастровой документации. В случае, если бы победитель аукциона решил впоследствии отказаться от покупки, ему пришлось бы еще уплатить штраф (около 2,5 тысяч рублей).

По информации ведущего юрисконсульта Брестского городского центра по управлению недвижимостью Марины Карпук, в 2017 году «с молотка» ушло 17 участков под индивидуальное строительство. Цена продажи колебалась от 28,8 тысячи рублей в Козловичах до 79,6 тысячи рублей в элитной Плоске. А с начала текущего года продано всего 9 наделов (с учетом последнего аукциона). Одной из причин высокой цены на землю является ограниченное предложение. Оправдались предположения о том, что в соответствии с новым генпланом города, Брест не будет расти вширь. Городские власти уже объявили, что земли под индивидуалку в городе нет — и не будет. Участки выделяются только «точечно»: где-то образовалось свободное пятно или же участок изъят у предыдущего владельца, медлящего со строительством дома в нарушение норм законодательства.

Напомним, что до того самым дорогим участком были 10 соток на улице Воинов-Интернационалистов в Южном, проданные на торгах в 2015 г. за 1 миллиард рублей в тогдашних деньгах (или 68 тыс. долларов).

 
Теги: Брест
 
 
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Еще на стадии подготовки торги были интригующими. Во-первых, это редкая возможность приобрести желанный надел для строительства коттеджа в центре города....
 
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