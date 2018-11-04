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Восемь лайфхаков от визажиста, которые облегчат вам жизнь и вдвое сократят сборы на свидание

05.11.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Визажист Садаф Володько готова доказать: для того чтобы выглядеть ухоженно, не обязательно тратить уйму времени и средств. В этой статье вы узнаете о бьюти-лайфхаках профессионала, которые с легкостью сможет повторить любая девушка.


Если волоски ваших бровей непослушны, а геля для бровей нет под рукой или же он закончился, попробуйте нанести на щеточку для бровей немного лака для волос и затем аккуратно зачесать их. Для того чтобы брови казались гуще, лучше зачесывать их вверх и по диагонали.



У каждой девушки найдется несколько помад, которые не подошли ей по оттенку. Не спешите избавляться от такой помады. Ее вы сможете использовать как минимум для создания естественного румянца, а если помада еще и матовая, то и как жидкие тени. Кстати, с помощью вашей любимой нюдовой помады можно создать ультрамодный монохромный макияж. Его концепция заключается в том, что глаза, губы, кожа — все в одних и тех же тонах. Нанесите вашу любимую помаду на центр губ, слегка растушевав ее к периферии, на зону яблочек щек и на подвижное веко. Монохромный макияж очень освежает лицо и идеально подходит к любому стилю.




Чтобы губы стали еще более объемными, подведите их чуть выше своего контура карандашом в светло-розовом оттенке. Затем аккуратно растушуйте его кистью или же при помощи рук. Поверх нанесите полупрозрачную помаду или же блеск.




Если ваши глаза выглядят уставшими и заметны покраснения, подчеркните нижнюю слизистую века карандашом в светло-голубом или светло-розовом оттенке. Гарантирован потрясающий результат и огромные глаза.




Чтобы тени держались дольше, нанесите сначала кремовые текстуры или жидкий тинт в натуральном оттенке на места, куда собираетесь после положить рассыпчатые/ компактные тени. Кремовые тени будут работать как клей для обычных теней.


До и после:


Чтобы ресницы казались гуще, тонкой подводкой поставьте у корней ресниц маленькие точки. Такой прием визуально увеличит объем ваших ресниц.



Чтобы макияж был максимально естественным, наносите тон на центральную часть лица, а затем растушуйте его к периферии кистью, спонжем или при помощи рук.



Чтобы лицо не казалось плоским и неестественным, старайтесь наносить хайлайтер на выпуклые части лица: на скуловую кость, под бровями, на центральную часть подбородка, на кончик носа. Днем не стоит использовать сухой хайлайтер, поскольку его текстура будет видна окружающим. Вместо этого используйте кремовое средство.



А если под рукой нет хайлайтера, его с легкостью могут заменить обычные тени. Отдавайте предпочтение оттенкам ванили, шампани, слоновой кости. Тени должны быть с мелкодисперсной структурой и легким мерцанием.



 
 
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В этой статье вы узнаете о бьюти-лайфхаках профессионала, которые с легкостью сможет повторить любая девушка.
 
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