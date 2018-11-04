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Что родители не должны делать за детей

05.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Бывает, что желание родителей подстелить соломки своему ребенку переходит все границы. Мы, взрослые, не можем прожить жизнь за детей. Наше дело — помогать им расти и набираться опыта. И тут важно не перегнуть палку.

Мы собрали список вещей, которые никогда не надо делать за детей. Учтите это, и сыновья и дочки скажут вам спасибо.

1. Говорить вместо детей
Все начинается с тех радостных моментов, когда на вопрос в адрес карапуза: «Ой, а как же нас зовут?» мы спешим ответить: «Сашенька». Хорошо, если бы эта привычка кончалась вместе с освоением ребенком техники речи. Так нет же, мы умудряемся отвечать и за детей-подростков — в гостях, в магазине, даже дома.


 
 
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Бывает, что желание родителей подстелить соломки своему ребенку переходит все границы. Мы, взрослые, не можем прожить жизнь за детей. Наше дело — помогать им расти...
 
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