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Что родители не должны делать за детей
05.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Бывает, что желание родителей подстелить соломки своему ребенку переходит все границы. Мы, взрослые, не можем прожить жизнь за детей. Наше дело — помогать им расти и набираться опыта. И тут важно не перегнуть палку.
Мы собрали список вещей, которые никогда не надо делать за детей. Учтите это, и сыновья и дочки скажут вам спасибо.
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Бывает, что желание родителей подстелить соломки своему ребенку переходит все границы. Мы, взрослые, не можем прожить жизнь за детей. Наше дело — помогать им расти...
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