Что родители не должны делать за детей

Бывает, что желание родителей подстелить соломки своему ребенку переходит все границы. Мы, взрослые, не можем прожить жизнь за детей. Наше дело — помогать им расти и набираться опыта. И тут важно не перегнуть палку.

Мы собрали список вещей, которые никогда не надо делать за детей. Учтите это, и сыновья и дочки скажут вам спасибо.



1. Говорить вместо детей

Все начинается с тех радостных моментов, когда на вопрос в адрес карапуза: «Ой, а как же нас зовут?» мы спешим ответить: «Сашенька». Хорошо, если бы эта привычка кончалась вместе с освоением ребенком техники речи. Так нет же, мы умудряемся отвечать и за детей-подростков — в гостях, в магазине, даже дома.



