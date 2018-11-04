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Мифы о красоте

05.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Для очень многих из нас красота — крайне важный аспект жизни. Именно поэтому с этой сферой связано множество мифов. Мы постараемся развеять хотя бы часть их них.

«Гипоаллергенные» средства подходят абсолютно всем

Это не так. Надпись означает, что из состава средства исключены те ингредиенты, которые являются потенциальными аллергенами (то есть весьма распространенными). При этом никто не исключает, что конкретно у вас может возникнуть реакция на тот или иной компонент.

Кремы вызывают привыкание, поэтому их нужно менять

И да, и нет. Кремы действительно нужно менять. Однако ориентация должна быть не на привыкание кожи, а на ее потребности. Поэтому вполне нормально использовать несколько кремов сразу. В какой-то день ваша кожа более сухая, в другой — на ней есть воспаления. Для разных ситуаций подходят разные кремы.

 
 
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Для очень многих из нас красота — крайне важный аспект жизни. Именно поэтому с этой сферой связано множество мифов. Мы постараемся развеять хотя бы часть их них....
 
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